Чоловік, який кричав "Слава Росії" і напав на військового у Дніпрі, пояснив свої дії

Він заявив, що готовий відшкодувати збитки, та приносить вибачення. За його словами, "нічого особистого" не мав.

Мова про скандал, який розгорнувся 13 липня у Дніпрі. Там до автівки військового підійшов молодик, почав ображати його та провокувати. Згодом ударив кулаком і втік.

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За словами нападника, він спровокував військового, перебуваючи в стані афекту, бо нещодавно втратив близьку людину.

Я не усвідомлював, що я роблю. Практично три доби я був без їжі, води та сну. Я довів свій організм до виснаження і сам не зрозумів, як це сталось. Нічого особистого до політики і до службовця в цьому конфлікті не було. Я люблю свою батьківщину, я ніколи не підтримував агресію Росії,

– пояснив він.

Утім, він не пояснив, чому підійшов саме до військового.

В Одесі облаяли ветерана на протезах, а потім вибачилися

Ще один прикрий випадок стався на Одещині у ветеринарній клініці. Ветерана Олексія Притулу, який втратив обидві ноги під час наступу на Лиман, облаяли.

Притула повернувся до цивільного життя і зараз працює ветеринаром, але зіткнувся з несподіваними труднощами. Коли він під час огляду тварини попросив Вадима Шевеленка розвернути його собаку до нього, то власник відмовив у цьому, мовляв, нехай лікар встане і подивиться сам.

Побачивши протези, господар собаки вилаявся і пішов. Усе це потрапило на відео камери спостереження.

"Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи та звичайного життя", – написав Олексій Притула.

Шевеленка змусили вибачитися, він навіть пообіцяв стати волонтером, щоб "спокутувати провину". Свою поведінку пояснив так: нібито здалося, що ветеринар "якось не так розмовляє".

Та Олексій Притула не прийняв вибачень і написав заяву в поліцію. Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення проти Шевеленка за дрібне хуліганство.

ЗМІ повідомили, що Шевеленко був позаштатним радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, та більше ним не працює.