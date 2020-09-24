Володимир Зеленський схарактеризував режим тиші на Донбасі як "крихкий та нестабільний". Втім додав, що він має продовжуватися. Мовляв, це головна мета його каденції на цей момент.

Докладніше про ситуацію на Донбасі, обмін полоненими та роботу ТКГ – читайте у сюжеті 24 каналу.

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Свої думки з приводу режиму тиші на Донбасі президент України Володимир Зеленський озвучив на спільній пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Братиславі. Зеленський відзначив, що режим припинення вогню триває майже 2 місяці та він є найдовшим з початку війни.

Так, час від часу, на жаль, є спроби зірвати перемир'я. Але чинна тиша навіть, поки що, крихка і не до кінця стабільна обов'язково має продовжуватися, адже тільки вона допоможе здійснити наступні кроки до мирного врегулювання,

– зазначив Зеленський.

Ситуація на Донбасі

Не тільки поодинокі постріли та мінування підривають режим тиші. Українські бійці ООС напередодні двічі зафіксували перетин лінії розмежування ворожими безпілотниками, що можна розцінити як грубі провокації.

Всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу квадрокоптер і фантом-4 було подавлено,

– наголосила речниця командування об'єднаних сил Ярослава Зоріна.

Нормандська зустріч

Володимир Зеленський на пресконференції в Братиславі висловив надію на те, що зустріч лідерів у Нормандському форматі відбудеться найближчим часом. Однак для цього мають відбутися ще одні результативні перемовини радників. Він нагадав, що на попередній зустрічі у Берліні домовилися про обмін полоненими, та сподівається на серйозні результати.

"Україна не йде на шантаж. І це бачать сьогодні всі, і Європа, і до речі Росія. Але ми дійсно знаходимо сьогодні баланс для засідання тристоронньої контактної групи в Мінську", – наголосив Зеленський.

Процес обміну полоненими

Однак і процес обміну полоненими і робота Тристоронньої групи перемовників у Мінську нині заблокована через постанову про місцеві вибори. Змінити її вимагає Росія та контрольовані нею ватажки ОРДЛО. Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкинув можливість перегляду постанови про місцеві вибори. Мовляв, це буде не конституційно. Водночас нардеп від слуги народу Олександр Качура заявив, що фракційна більшість готова підтримати внесення змін.

Звільнення Фокіна з ТКГ

І поки перемовини у Мінську на паузі – народні депутати від "Голосу" вимагають звільнити заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна. Нардепи закидають переговорнику некомпетентність та політичні симпатії до Росії. Нещодавно, той назвав бойовиків з Донбасу повстанцями, хоч і пізніше вибачився. Також раніше неоднозначно сприйняли роздуми Фокіна щодо амністії бойовиків та особливий статус Донбасу.

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Президент все ж сподівається на майбутню зустріч в Нормандському форматі та анонсований обмін полоненими 100 на 100. Втім, російська сторона про будь-які конкретні дати не говорить. Експерти ж наголошують – Кремль не зацікавлений у припиненні війни. Натомість робить все можливе, щоб Україна пішла на прямі перемовини з ватажками бойовиків.