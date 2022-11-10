"Крила" для "Богомола": захисники збирають гроші на дрон для звільнення Херсонщини

Українські захисники-добровольці оголосили збір на дрон для пришвидшення перемоги на Херсонщині. Мета – зібрати 1 мільйон гривень. Плани амбітні, але ціль того варта.

Українські військові об'єднались в групу "Богомол", працюють на Херсонському напрямку. Зараз їм дуже потрібна наша допомога, щоб купити якісний дрон та набір до нього.

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Захисники уже мають досвід роботи з бойовими "пташками" і вдало їх застосовують для розвідки, ліквідації окупантів та ворожої техніки.

Що треба знати про ініціативу "Богомол"

Це понад десять військових ЗСУ, які працюють на херсонському напрямку – вони самостійно організувались у групу "Богомол". Хлопці не були раніше знайомі, познайомилися під час виконання бойових завдань.

Від початку повномасштабного вторгнення кожен з них у своєму підрозділі бачив, скільки шкоди завдають ворожі дрони, й вже у квітні вирішили – вони можуть давати відсіч не гірше,

– йдеться в повідомленні групи.

Добровольці пройшли онлайн-навчання завдяки благодійному фонду "Разом для України" на платформі "Прометеус", отримали сертифікати та погодження від керівництва.

Тепер вони активно завдають шкоди противнику. На їх рахунку знищені росіяни та техніка.

Зазначають, що перші дрони військові купували за власні зарплати та кошти друзів, однак цього недостатньо.

Потрібний мільйон, щоб пришвидшити звільнення Херсону

Представники громадського середовища, спільнота дизайнерів, фотографів, журналістів, юристів та аналітиків об'єдналися, щоб допомогти нищити ворога ще активніше та спорядити "богомолів" новими "крилами".

Важливо! Метою є зібрати 1 мільйон гривень на цілий набір:

якісний дрон, який буде придатний для виконання складних військових завдань,

потужні акумулятори,

та рації для безперебійного зв’язку військових.

Деталі збору можна дізнатися на сайті.

Як допомогти "богомолам"

Долучитись до збору можна взявши участь в онлайн аукціоні, лоти – вказані на сайті, серед них: ексклюзивний сувенір від музикантів гурту Kozak System, майстер-клас з випічки пляцка, фотосесія, танцювальний майстер-клас та інші.

Також можна перерахувати гроші на рахунок львівської громадської організації ОПОРА:

IBAN: UA 77 325365 0000000260090011088 в АТ КРЕДОБАНК, ЄДРПОУ: 35048018, спеціально призначений для цієї збірки.

Або поповнити банку, яку відкрили під цей збір.

Зауважимо, що дрони та безпілотники стали повноцінною зброєю у професійних руках наших бійців. Завдяки їм українські війська координують удари, завдаючи ворогу втрат.

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