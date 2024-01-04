Росіяни планують оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами, – документ

Російські терористи планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Про це повідомив Центр Національного спротиву у четвер, 4 січня. Відповідний документ Центр отримав від обізнаних джерел.

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"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", – ідеться у повідомленні ЦНС.

З документів стає зрозуміло, що Міноборони Росії у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.



Документ про оснащення ракет касетними снарядами / Фото Центру нацспротиву

Росія поки не застосовувала цього

! Конвенція про заборону використання касетних боєприпасів діє з 2018 року. Снаряди заборонені у 123 країнах світу, але США, Росія та Україна не приєдналися до цього документа.

У ЦНС зазначають, що досі не було зафіксовано випадків застосування росіянами відповідних ракет. Водночас там закликали українців відповідально ставитись до власної безпеки та оперативно реагувати на тривогу.

"Ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", – наголосили у Центрі.

Застосування касетних снарядів у повномасштабній війні