Крилаті ракети вже в повітряному просторі України

З Росії вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворог здійснив пуски крилатих ракет "Х-101" із літаків, цілі вже потрапили у повітряних простір України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як в Україну потрапили ракети?

Орієнтовно о 00:51 монітори повідомили про виліт невстановленої кількості стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому "Оленья", розташованого у Мурманській області. Згодом повідомили про збільшення кількості літаків.

До ракетного удару, ймовірно додається ще декілька стратегічних бомбардувальників. Із аеродрому "Українка" (Далекий Схід) був зафіксований виліт 2х Ту-160 (виліт, еще о 01:00) та нещодавно був зафіксований виліт 1-2х Ту-95МС із аеродрому "Енгельс" (Захід),

– писали там.

Вже о 04:53 уточнили про ймовірні пуски крилатих ракет "Х-101" зі стратегічних бомбардувальників у Каспійській акваторії. Повітряні сили близько 06:05 повідомили про входження швидкісних цілей в Україну через Сумську область.

Попри входження додаткових повітряних цілей через Миколаївську та інші області, моніторингові канали повідомили, що крилатих ракет у небі стало менше, працюють сили ППО. Решта цілей рухатиметься до західних областей.

Зазначимо також, що Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем, який здатний нести крилаті ракети типів Х-101/Х-555/Х-55. Росіяни здебільшого використовують їх під час масованих атак на Україну.

Які деталі нічної атаки відомі?