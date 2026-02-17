Крилаті ракети вже в повітряному просторі України
З Росії вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворог здійснив пуски крилатих ракет "Х-101" із літаків, цілі вже потрапили у повітряних простір України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Як в Україну потрапили ракети?
Орієнтовно о 00:51 монітори повідомили про виліт невстановленої кількості стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому "Оленья", розташованого у Мурманській області. Згодом повідомили про збільшення кількості літаків.
До ракетного удару, ймовірно додається ще декілька стратегічних бомбардувальників. Із аеродрому "Українка" (Далекий Схід) був зафіксований виліт 2х Ту-160 (виліт, еще о 01:00) та нещодавно був зафіксований виліт 1-2х Ту-95МС із аеродрому "Енгельс" (Захід),
– писали там.
Вже о 04:53 уточнили про ймовірні пуски крилатих ракет "Х-101" зі стратегічних бомбардувальників у Каспійській акваторії. Повітряні сили близько 06:05 повідомили про входження швидкісних цілей в Україну через Сумську область.
Попри входження додаткових повітряних цілей через Миколаївську та інші області, моніторингові канали повідомили, що крилатих ракет у небі стало менше, працюють сили ППО. Решта цілей рухатиметься до західних областей.
Зазначимо також, що Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем, який здатний нести крилаті ракети типів Х-101/Х-555/Х-55. Росіяни здебільшого використовують їх під час масованих атак на Україну.
Які деталі нічної атаки відомі?
Нагадаємо, незадовго до цього у Львівській області пролунали вибухи, через загрозу удару ударними БпЛА працювали сили ППО у районі Стрия. Інформації про наслідки або ж постраждалих внаслідок цього не було.
Через масовану атаку ударних дронів гучно було й у Кропивницькому. Офіційної інформації стосовно можливих наслідків ані міський голова, ані обласна військова адміністрація поки що не оприлюднювали.
До цього серія вибухів пролунала у Дніпрі. В обласній військовій адміністрації повідомляли, що в одному з районів міста виникла пожежа. Там пошкоджені адмінбудівля та авто. Попередньо, без постраждалих.