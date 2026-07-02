У Криму знову було гучно: ймовірно, атаковано дві електропідстанції та інші об'єкти ворога

Уночі 2 липня у різних районах тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Місцеві припускають, що на півострові могли бути атаковані кілька ворожих об'єктів.

Про це повідомив телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Що відомо про вибухи в Криму?

Уночі в Криму оголошували повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин. Окупаційна влада не повідомляла про наслідки можливої атаки, але паблік встановив кілька пожеж та прильотів.

За даними місцевих, гучно було у Сімферополі в районі ТЕЦ. Також ймовірні удари зафіксували поблизу нафтобази у Феодосії та гори Тепе-Оба, де розташовані позиції радіолокаційної станції.

Вибух в окупованому Криму: дивіться відео

Крім того, на супутникових знімках видні пожежі на електропідстанціях С 220 кВ "Донузлав" та 110/35/10 кВ "Митяєве" у Сакському районі.

Зазначається, що це важливі вузли електромереж, що, зокрема, знижують високу напругу подальшої передачі до населених пунктів. До "Митяєве" також підключена сонячна електростанція потужністю 32 МВт.

Осередки займання в районі об'єктів в Криму / Фото з телеграму "Кримський вітер"

Нагадаємо, цієї ж ночі вибухи чули у російському Кстово. Відомо, що Сили оборони уразили один із найбільших і найстаріших нафтопереробних заводів Росії – НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез".