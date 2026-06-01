За рейс хочуть місячну платню: Андрющенко розповів про проблеми з пальним в Криму

Днями в анексованому Криму почалися справжні проблеми з паливом. Водії банально бояться їхати через сухопутний коридор, який йде з російського Таганрога через тимчасово окуповані території Півдня України до півострова.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що проблеми з паливом виникають не лише в Криму. До прикладу, в Маріуполі вже скаржаться на різке зростання цін на бензин.

Що відомо про паливну кризу на окупованих територіях?

За словами Андрющенка, водії бензовозів побоюються атак українських дронів, які особливо почастішали упродовж останніх тижнів. Вони готові ризикувати лише за дуже великі гроші.

Перевізники задерли ціни. Фактично вони за один рейс хочуть до 100 тисяч рублів, що є їхньою місячною зарплатою. І це за одну поїздку туди-назад по сухопутному коридору. Вони розуміють, що це небезпечно, – зауважив Андрющенко.

Ситуація загострилася до того рівня, що в Інтернеті вже продають кримські талони на пальне. Це досить цікавий дзвіночок. Паливна криза в Криму вже була восени минулого року. І тоді там дійшли до талонів значно пізніше. А зараз вони з'явилися фактично на 3 – 4 день кризи. І це лише перший тиждень.

Що буде далі? Гірше для них. До кінця червня вони точно не розберуться з кризою. А в Криму ще й сезон туристичний розпочинається,

– зауважив Андрющенко.

До того ж на тимчасово окупованих територіях суттєво зросли ціни на паливо. Так, в Маріуполі бензин став дорожчим майже на 20 рублів за літр. При цьому до кордону з Росією всього 60 кілометрів. І там бензин вже дешевший.

Паливна криза в Криму: деталі

Російські окупанти мали змогу постачати паливо на півострів через Кримський міст. Але з січня 2026 року він закритий для руху важких вантажівок. Тому один з основних варіантів – сухопутний коридор через Південь України. Однак останнім часом там надзвичайно інтенсивно почали працювати українські middle strike-дрони, які вибивають російські вантажівки, паливозаправники тощо.

Російські пропагандисти визнають, що це доволі серйозна для них проблема. Цивільні водії бояться їхати через сухопутний коридор. А страхові компанії буквально відмовляються страхувати вантажі.