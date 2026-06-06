Це лише початок: ССО взяли під контроль головний шлях постачання до Криму
Сили спеціальних операцій повідомили про те, що взяли під контроль основний шлях постачання до Криму. Дрони уже успішно відпрацьовують по окупантах.
Про це повідомив 3-й окремий полк ССО імені князя Святослава Хороброго.
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Що відбувається в Криму?
Під повітряним контролем операторів БпЛА 3 полку ССО наразі частина сухопутного шляху до Криму.
Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар,
– розповіли в полку.
Унаслідок цього вже ускладнено логістику постачань російській армії та пального на півострів.
Військові наголосили, що це лише початок, і анонсували: далі буде.
ССО взяли під контроль головний шлях постачання до Криму: дивіться відео
До речі, військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що ця кампанія не є випадковою. За його словами, Сили оборони України провели системну підготовку, щоб атакувати російську логістику на відстані до 200 кілометрів.
У самому Криму після ударів українських дронів по логістиці та нафтовій інфраструктурі почалися проблеми з постачанням. Спочатку мешканці півострова жалілися на дефіцит пального, а тепер – на проблеми у роздрібній торгівлі. Зокрема, у супермаркетах Севастополя вже з'явилися обмеження на продаж деяких продуктів.
Тим часом на АЗС з'явилися контролери. Уже повністю заборонено вільний продаж бензину: водії на станції можуть придбати не більше 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше. За готівку це не можна зробити взагалі.