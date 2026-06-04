Не сухопутна операція: полковник запасу назвав найефективніший спосіб деокупувати Крим

Звільнення Криму часто пов'язують із сухопутною операцією або десантом. Однак такий сценарій має серйозні ризики, якщо немає швидкого підходу основних сил.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, який шлях може бути ефективнішим. За його словами, на цьому етапі Крим можна звільняти від російської військової присутності без прямого заходу на півострів.

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Десант у Крим має критичний ризик

Сценарій із висадкою в Крим може виглядати швидким рішенням лише на перший погляд. Насправді така операція має сенс тільки як частина ширшого плану, де за першими підрозділами одразу можуть зайти основні сили. Без цього навіть успішний прорив перетворюється на ізольовану точку, яку противник поступово знищує.

Основне завдання будь-якого десанту, хоч повітряного, хоч морського, – взяття під контроль певного плацдарму для підходу основних сил,

– пояснив Світан.

Росіяни вже кілька разів показали, чим закінчуються такі ривки без достатнього підкріплення. У 2022 році їхній плацдарм на правому березі Дніпра завершився втечею, бо розширювати його було нічим. Подібні спроби під Добропіллям і в Куп'янську також закінчилися розгромом російських підрозділів.

Якщо висаджувати десант у Крим, він має утримувати плацдарм до підходу основних військ. Інакше наш десант там просто знищать,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Прямий захід на півострів у таких умовах може коштувати надто дорого. Спершу потрібно створити можливості для підтримки операції, інакше десант не стане початком звільнення, а лише окремою ризикованою акцією.

Крим треба звільняти без прямого заходу

На цьому етапі ефективнішим є не десант на півострів, а системне знищення російської військової інфраструктури. У Криму є стаціонарні та мобільні військові об'єкти, які можна виявляти й уражати далекобійними засобами. Це дозволяє поступово прибирати російську присутність без ризику для українських військових у сухопутній операції.

Крим треба звільняти на цьому етапі за допомогою дальніх засобів ураження, за допомогою авіаційної компоненти,

– пояснив Світан.

За його словами, на півострові є близько 150 стаціонарних військових об'єктів і ще приблизно сотня мобільних. Коли для їх ураження є засоби, немає сенсу витрачати людей на ризиковані десантні сценарії.

Звільнити Крим від російської військової присутності можна навіть без заходу в сам Крим,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Оперативні дрони вже підійшли до такого рівня, коли можуть працювати по частині цих цілей. Тому питання не в символічному заході на півострів, а в послідовному знищенні того, що дозволяє Росії утримувати там військову присутність.

Лівий берег може стати наступним етапом

Інша логіка стосується лівого берега Херсонщини. Там операція може мати сенс, якщо її забезпечити авіаційною компонентою та засобами ураження. Йдеться не про швидкий захід у Крим, а про створення плацдарму, який дозволить поступово змінити ситуацію на південному напрямку.

Лівий берег ми дійсно можемо взяти під контроль. Ця операція давно готова, чекаємо підкріплення авіаційною компонентою,

– зазначив Світан.

Якщо Сили оборони України отримають достатньо літаків і озброєння, вони зможуть прикрити плацдарм на потрібній глибині. Далі можливий вихід у напрямку Скадовська та відрізання Кінбурнської коси.

Який шлях звільнення Криму Світан вважає реальним: дивіться відео

У такому разі росіянам буде складніше утримувати всю конфігурацію оборони на півдні.

Контроль сухопутного коридору засобами ураження оперативного рівня дає нам можливість цього року здійснити висадку на лівий берег і форсування Дніпра,

– пояснив військовий експерт.

Водночас Світан наголосив, що захід у Крим цього року неможливий з різних причин. Найреалістичнішим завданням залишається тиск на сухопутний коридор, ураження військових об'єктів на півострові та підготовка умов для наступних етапів.

Що відомо про удари по сухопутному коридору до Криму?

На початку червня Сили оборони України почали системніше бити по трасі з Ростова-на-Дону через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь до через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь до Чонгара та Джанкоя. Саме цією дорогою росіяни роками тягнули в Крим пальне, боєприпаси та інші військові вантажі, але після нових ударів на маршруті вже з'явилися затримки, перекриття і проблеми з постачанням пального.

Українські дрони дедалі активніше працюють по всій логістиці ворога на Півдні, а не по окремих машинах. За словами Івана Тимочка, цьому передувала велика підготовка: збір розвідданих, робота по російській ППО і вибудовування ударів на глибині 100 – 200 кілометрів. Саме тому у зведеннях різко зростає кількість знищеної російської автомобільної техніки.

Daily Express пише, що ділянка траси Бердянськ – Мелітополь – Джанкой уже переходить під вогневий контроль України. Видання називає маршрут Р-280 "Новоросія" фактично цвинтарем згорілих паливних цистерн і військових вантажівок. Наслідки доходять і до Криму: на півострові з'являється дефіцит пального, а продаж на окремих АЗС обмежують.

Додатковим підтвердженням проблем стало рішення окупаційної влади обмежити рух цивільних вантажівок трасою "Новоросія". Після цього там їде переважно транспорт із військовим призначенням, а отже маршрут ще чіткіше стає законною ціллю для Сил оборони України. Українські військові наголошують, що це лише початок системного тиску на сухопутний коридор, від якого прямо залежить постачання російських військ на південній ділянці фронту.