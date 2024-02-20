Загинув за Україну: Сирський нагадав про першого військового, вбитого під час агресії Росії

Росія 10 років тому почала тимчасову окупацію Криму. Пропаганда Кремля брехала, що український півострів нібито був захоплений без жодного пострілу.

Олександр Сирський створив допис у соцмережах з приводу Дня пам'яті Небесної Сотні. Новий Головнокомандувач ЗСУ нагадав про прапорщика Сергія Кокуріна.

Читайте також Герої не вмирають: кривава хронологія розстрілу Небесної Сотні 18 – 20 лютого

Він загинув за Україну

Сирський нагадав, що 10 років тому під час Революції Гідності російські загарбники розпочали підступну, повзучу та гібридну анексію Криму. Тоді на українському півострові росіяни вбили першого нашого військовослужбовця.

Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року, під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних Сил України у Сімферополі,

– написав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також зауважив, що у 2014 році перші добровольці рушили до лав добровольчих батальйонів та ЗСУ задля захисту України.

Вже десять років Україна бореться не лише за свою свободу, а за мир і спокій для всього Вільного світу! Вічна пам’ять і вічна слава усім загиблим борцям за волю України!

– заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував всім нашим воїнам та воїтелькам, які боронять нашу державу.

Що відомо про Сергія Кокуріна

Сергій Вікторович Кокурін народився 1 січня 1978 року у Сімферополі. Там же він загинув під час окупації росіянами Криму. Загарбники його вбили 18 березня 2014 року.

Кокурін 28 грудня 1997 року склав Військову присягу. Він пройшов шлях від рядового до начальника служби тилу. До літа 2013 року Кокурін служив у Сімферопольському об'єднаному військовому комісаріаті. Після цього він став начальником служби тилу 13-го фотограмметричного центру Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ. Протягом своєї військової кар'єри Сергій Кокурін неодноразово отримував відзнаки від глави Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Під час анексії Криму він не зрадив Україну. Коли загарбники штурмували 13-й фотограмметричний центр, Кокурін перебував на спостережній вежі, що була розташована на території автопарку військової частини. Окупанти поцілили по ньому з автомата калібру 5,45 міліметра. Вони вбили прапорщика пострілом у серце.

Кокуріна поховали на міському кладовищі Абдал. У липні 2014 року його посмертно нагородили Орденом "За мужність" III ступеня. В українського військовослужбовця залишилися дружина Олена, яка через 2 місяці після його смерті народила другу дитину, 4-річний син та мати. Відомо, що його родина переїхала до Одеси.