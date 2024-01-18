Крим поринув у темряву: по всьому півострову масово вимкнули світло

Увечері 18 січня Крим поринув у темряву. На території півострова почали масово вимикати світло.

Про вимкнення світла голосять місцеві телеграм-канали. Повідомлення почали з'являтися близько 17:20.

Зверніть увагу Росіяни готуються до боїв у Євпаторії: партизани навели фотодокази

Спершу заявили, що світло зникло у Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої. Згодом у пітьму поринули й Саки. Окупаційна влада оголосила про начебто якусь аварію на лінії за межами міста. Аварійні бригади начебто вже розпочали ліквідацію наслідків.

Тим часом окупаційна влада у Керчі заявила, що наразі не знає, чому у місті зникло світло.

Що сталося з Балаклавською ТЕС

Згодом прокремлівські телеграм-канали оголосили про аварійні вимкнення у мережі кримської енергосистеми. Начебто спрацювала протиаварійна автоматика. Пізніше уточнили, що це сталося на Балаклавській ТЕС.

Окупанти обіцяють повернути світло вже найближчим часом. Однак, як відомо, словам окупантів не можна вірити у жодній сфері.

У Криму лунали вибухи

Напередодні, увечері 18 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це сталося у Євпаторійському районі. Місцеві жителі повідомили, що вибухи були дуже сильними. Російські загарбники побідкалися через атаку й заявили про роботу ППО.

Ворог не має жодного майбутнього у тимчасово окупованому Криму. Українські герої звільнять півострів.