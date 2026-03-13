В Криму цілу ніч стріляло і вибухало: під ударом були військові бази й аеропорти

Весняна нія на 13 березня видалася неспокійною для мешканців Криму. Там гриміли вибухи, зокрема в районі військових баз, а також на території аеропорту "Кача". Протиповітряна оборона ворога намагалася відбивати удар.

Місцеві жителі повідомляли про прольоти безпілотників, стрілянину та ураження кількох військових об'єктів. Атаку на тимчасово окупований півострів відслідковували в телеграм-каналі "Крымский ветер".

Що відбувалося на півострові?

Близько 00:50 стрілянина почалася вздовж узбережжя від Миколаївки до Піщаного. За словами очевидців, між Миколаївкою та Береговим працював російський зенітний комплекс "Панцир", а в районі Піщаного чули черги з великокаліберного кулемета. О 01:06 над морем неподалік Берегового зафіксували потужний вибух. Невдовзі безпілотник пролетів над морем у напрямку Качі.

Приблизно о 01:12 там пролунали вибухи та з'явилося яскраве зарево. Місцеві інформували щонайменше про чотири потужні вибухи на аеродромі "Кача". У районі об'єкта спостерігали трасери, роботу прожекторів і запуск сигнальних ракет.

Також повідомлялося про проліт дрона над районом бухти Омега у Севастополі. Безпілотник рухався з півночі або північного сходу у бік Камишової та Козачої бухт. Через хвилину після цього місцеві почули вибух.

Ще один приліт зафіксували біля мису Фіолент, де окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. За словами очевидців, у цьому районі зенітні комплекси "Панцир" певний час не працювали, а російські військові стріляли переважно зі стрілецької зброї.

Водночас у районі Ялтинського кільця системи ППО продовжували вести вогонь. Близько 01:39 стрілянину та вибухи чули і в Бахчисараї – там були помітні спалахи. Пізніше повідомили про влучання по військовій частині в районі вулиць Чехова та Сімферопольської, де розташовані склади військової техніки. Також вибухи лунали поблизу аеропорту "Сімферополь".



Атака, ймовірно, дісталася до військової частини ворога

За даними очевидців, у районах Миколаївки, Роздолля та Вінницького в небі помічали безпілотники, після чого пролунали вибухи. О 01:55 знову зафіксували подвійний вибух на аеродромі "Кача". Z-ресурси також підтвердили проліт безпілотників у цьому районі.

За їхніми даними, поблизу розташована позиція російського зенітного комплексу С-400. Близько 04:00 мешканці Сімферополя повідомили про потужний вибух – за попередніми даними, під атакою могла опинитися Таврійська ТЕС. У районі електростанції працювали комплекси "Панцир". Крім того, дуже сильний вибух зафіксували на військовому аеродромі "Бельбек".

Активна стрілянина, вибухи та проліт безпілотників спостерігалися також у районі Козачої бухти в Севастополі, де базується 810-та бригада морської піхоти Росії.

Як атаку коментують росіяни?

Міноборони країни-агресорки традиційно відзвітувало про успішну роботу ППО по нібито українських БпЛА. Так, окупанти, мовляв, змогли збити 176 дронів за ніч.

Зокрема, у Севастополі теж повідомили деталі нічної атаки безпілотників. За словами окупаційного губернатора міста Михайла Развожаєва, російська ППО нібито збила загалом 53 дрони. Він заявив, що це була одна з найтриваліших атак на місто за останній час. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Проте, без наслідків таки не минулося:

у кількох районах Севастополя зафіксували пошкодження після падіння уламків безпілотників;

у районі Нижньої Голландії вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці та спричинила пожежу в гаражі;

на проспекті Генерала Острякова уламок дрона пробив дах будинку;

пожежі виникли поблизу Золотого пляжу та в балці Бермана;

у районі Монастирського шосе пошкоджено дах прибудови приватного будинку;

на Фіолентівському шосе уламок безпілотника розбив вікно.

За словами окупаційної влади, відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Чи долітають добрі дрони до глибокого тилу ворога?