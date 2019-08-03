Крим незадовго до анексії: що відбувалося на вищих щаблях влади

Більшість політиків, які на момент анексії працювали у Криму, переконують, що сценарій російського втручання готувався завчасно. Про те, що відбувалося всередині кримської влади та чи були помітні прояви "руського міра" – розповів останній законний прем'єр АРК Анатолій Могильов.

Як сказав екс-голова ради міністрів АРК Анатолій Могильов у програмі "Крим.Реалії", ніяких змін у поведінці влади Криму не було. За його слова, була звичайна робоча атмосфера, яка нічим не вирізнялася.

Читайте також: Про політику Путіна та російські війська в Україні й Грузії: ексклюзивне інтерв'ю Кікабідзе

Натомість віце-прем'єр АРК (1993-1997 роках) Андрій Сенченко наголосив, що приблизно за рік до Майдану кримські депутати прогинались під Могильова. Однак згодом ця ситуація кардинально змінилася.

За рік до Революції гідності вся публіка на кшталт Константинова (Володимир Константинов до 2014 року був член "Партії регіонів", з 2019 – спікер російського парламенту Криму, – 24 канал) заповзала на колінах у кабінет Могильова. Вони аплодували кожному слову та прогиналися під нього. Але восени 2013 року був конфлікт та навіть пішли розмови про зміну керівництва. А це значить, що з'явилися інші господарі,

– пояснив Сенченко.

Анатолій Могильов підкреслив, що проросійських настроїв у Криму не було взагалі. Він додав, що не мав жодних перевірених джерел інформації, які б могли попередити про вторгнення російських військ.



Анатолій Могильов

Інтерв'ю з Анатолієм Могильовим читайте на сайті 24 каналу о 18:30.

Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 3 серпня о 18:00 на 24 каналі.