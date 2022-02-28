Кримінальні авторитети несуть у тероборону навіть бити і мечете
28 лютого 2022 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:Анатолий Штирлиц
Українці боронять свої міста кожен, як може. До лав тероборони масово приєднуються люди, а кримінальні авторитети приносять усю можливу зброю.
Про згуртованість та бойовий дух українців повідомляють місцеві волонтери.
Увага Тероборона на Львівщині укомплектована на 200%
В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете,
– написала волонтерка.
Текст повідомлення
Курва. В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете.
Слава нації! Смерть ворогам.
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