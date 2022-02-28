Кримінальні авторитети несуть у тероборону навіть бити і мечете

Українці боронять свої міста кожен, як може. До лав тероборони масово приєднуються люди, а кримінальні авторитети приносять усю можливу зброю.

Про згуртованість та бойовий дух українців повідомляють місцеві волонтери.

Увага Тероборона на Львівщині укомплектована на 200%

В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете,

– написала волонтерка.

Текст повідомлення

Курва. В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете.

Слава нації! Смерть ворогам.

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