Кримінальні авторитети несуть у тероборону навіть бити і мечете

28 лютого 2022 , 13:54
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Джерело:

Анатолий Штирлиц

Українці боронять свої міста кожен, як може. До лав тероборони масово приєднуються люди, а кримінальні авторитети приносять усю можливу зброю.

Про згуртованість та бойовий дух українців повідомляють місцеві волонтери.

Увага Тероборона на Львівщині укомплектована на 200%

В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете,
– написала волонтерка. 

Текст повідомлення

Курва. В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете.

Слава нації! Смерть ворогам.

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Автор: Анастасія Лукашевська