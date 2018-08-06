Кримінальний ранок у Дніпрі: підстаркуватий пранкер, граната і героїзм поліцейського

5 серпня на вулиці Іларіонівській міста Дніпро місцевий мешканець дав у руки товаришу гранату, попередньо привівши її у готовність до вибуху. На місце події оперативно прибула поліція, та вибухотехніків довелось трохи зачекати, утримуючи гранату від вибуху голими руками.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Поліцейські прибули на виклик і змушені були допомагати чоловіку втримати боєприпас та не допустити вибуху. Вже на місці працівники ДСНС з’ясували, що граната не має запалу та не становить небезпеки.



Ця граната могла вибухнути у Дніпрі. На щастя, у ній не було тротилу

Виявилось, чоловік пожартував і вручив другу лише корпус від гранати. Втім, правоохоронці не були схильні підтримувати жарт і швидко з’ясували особу та місце мешкання "гумориста", а потім і спільно із спецпідрозділом КОРД провели обшук у домівці підозрюваного. Ним, до слова, виявився 58-річний чоловік.



У результаті обшуку вилучено снаряд для міномета та частину корпусу іншого боєприпасу

Знайдені у квартирі боєприпаси відправили на дослідження до НДЕКЦ. Тепер підстаркуватому пранкеру загрожує відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами у вигляді позбавлення волі до семи років.



Поліцейський допомагав чоловіку утримувати гранату у безпечному положенні

Коли ситуація успішно вирішилась, злегка пожартувати собі дозволили і у поліції, і поділились з громадськістю гарними новинами та несподіваними деталями інциденту. Адже поліцейському довелось змотати руки скотчем, щоб допомогти чоловіку утримувати гранату у безпечному положенні до приїзду вибухотехніків.

"Пам'ятай: щодня тисячі патрульних несуть службу для твоєї безпеки", – так завершив свій пост у Facebook поліцейський Андрій Грицюк, звертаючись до кожного громадянина України. А особливо до "жартівників", яких однак чекатиме відповідальність, якщо своїм гумором вони порушуватимуть закон.