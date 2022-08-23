Цей саміт позитивно здивує, – Кулеба про розширення Кримської платформи

Вже 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи. У Міністерстві закордонних справ заявили, що цьогоріч захід стане дійсно глобальним.

Президент Володимир Зеленський поставив дипломатії три чіткі завдання щодо посилення Кримської платформи. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Які завдання щодо посилення Кримської платформи

Збільшити кількість учасників;

розширити географію участі в Кримській платформі;

іідвищити рівень учасників саміту.

За словами Кулеби, цьогорічний саміт позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією та рівнем представленості.

Цьогоріч Кримська платформа стане дійсно глобальною. Її географія розшириться, зокрема за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики,

– заявив міністр.

Він зазначив, що саміт Кримської платформи особливо актуальний зараз, на тлі повномасштабної війни. російська агресія демонструє, наскільки гостро стоїть питання завершення окупації Криму. Адже росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії та дестабілізації всього світу.

"Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників Саміту Кримської платформи зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму", – наголосив Кулеба.

Він вважає, що повернення Криму є одним з ключових принципів дипломатичної команди Зеленського. Це те завдання, яке ніколи не залишать та не забудуть.

Справедливість буде відновлена, а Крим був, є, і буде Україною,

– підкреслив міністр.

Що відомо про саміт Кримської платформи

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла 24 каналу, що на саміті говоритимуть, зокрема, про використання анексованого Криму як військової бази для окупації Півдня України та звільнення самого півострова. Так, констатують використання Криму як військової бази протягом 8 років.

Ташева зазначила, що тем є достатньо, але ключове – це деокупація півострова. Це питання має обговорюватися на найвищому рівні глав держав.

Головними темами будуть:

роль окупації Криму та наслідки, які ми колективно маємо як нація;

розширюватимуть контекст окупацією Півдня, яким межує з Кримом;

окремою темою буде Чорне та Азовські моря та свободу судноплавства та продовольча небезпека як наслідок;

подальші кроки щодо порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Мовитиметься про політв'язнів, тиск на українців та кримських татар;

посилення політики невизнання та посилення санкцій.

Варто переглянути – Названі деталі саміту Кримської платформи: дивіться відео