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      Кримські татари чекають від Зеленського зміни статусу автономної республіки

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      Меджліс кримських татар закликав Зеленського змінити статус Криму
      Меджліс кримських татар закликав Зеленського змінити статус Криму / Facebook-сторінка Ільмі Умерова

      Представники Меджлісу кримськотатарського народу очікують від Президента України Володимира Зеленського законодавчої зміни статусу Криму. Мовляв, сьогодні півострів має статус "незрозумілої територіальної автономії".

      Крим повинен стати кримськотатарською національною автономією, заявив заступник голови зборів Ільмі Умеров, повідомляє видання "Новини Донбасу".

      До слова: Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу

      Ми чекаємо розуміння. Нам здається, що на сьогодні президент не надто обізнаний у проблемах кримських татар, шляхах їх розв'язання і необхідності вирішення цих питань. Основне питання, щодо якого у нас будуть переговори – це зміни до статті 10 Конституції України. Необхідно змінити статус Криму на кримськотатарську територіальну автономію,
      – сказав заступник голови Меджлісу.

      Він також повідомив, що Меджліс планував запропонувати в список партії "Слуга народу" близько 10 представників кримськотатарського народу, але цього так і не сталося.

      Кримські татари у цьому році вперше пішли на диверсифікацію. Завжди ми домовлялися з одною політичною силою, підтримували її. Цього разу, враховуючи, що наш електорат залишився в Криму, у нас є тільки авторитет, ми вирішили висунути в декількох політичних партіях, цілі і завдання яких не суперечать нашим, і думали іти в партію "Слуга народу", але зустріч не відбулася,
      – розповів Ільмі Умеров.

      Що таке кримськотатарська автономія?Кримськотатарська автономія – це концепція створення національно-територіальної автономії кримських татар в межах України замість територіальної Автономної Республіки Крим.

      Ідея національної автономії розглядається як реальний варіант після анексії Криму Росією в 2014 році як основний з-поміж варіантів подальшої долі півострова після його повернення.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Кримські татари Анексія Криму
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