Україна не відмовилася від планів вдарити по Кримському мосту, – Плетенчук

Україна не відмовилася від своїх планів атакувати незаконно зведений Кримський міст. Тож Росія вимушена докладати максимальних зусиль для його оборони.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника ВМС ЗСУ, капітана 3 рангу України Дмитра Плетенчука в коментарі для Укрінформу.

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Україна й досі хоче атакувати Кримський міст

Дмитро Плетенчук зауважив, що в інформаційному просторі подекуди трапляються кейси щодо неспокійної ситуації у Криму. Це, як пояснює речник ВМС, може свідчити про те, що Україна не залишає без уваги свій тимчасово окупований півострів. І Росія має витрачати величезні ресурси через нашу "увагу" щодо нього.

І так само вони змушені максимальних зусиль докладати для збереження цієї незаконної прибудови до Криму. І в цьому сенсі Україна не відмовлялася від своїх планів, і ми робимо все можливе для того, щоб їх реалізувати,

– заявив він.

За його словами, рішення щодо ураження Кримського мосту ухвалюватиме вище військове керівництво, однак навіть станом на сьогодні ворог змушений докладати максимальних зусиль для його охорони. Однак Плетенчук запевняє, що росіянам дуже важко дається оборона цієї незаконно зведеної споруди.

"Вони змушені застосовувати максимально можливу кількість систем протиповітряної оборони навколо цього мосту.., вони змушені задіювати інші види та роди збройних сил.., в тому числі так звану Росгвардію, для того, щоб здійснювати пропускний режим, як вони його називають – "контртерористичний", – каже він.

На тлі цього наразі ворог не може використовувати міст для перекидання військових вантажів, але ця споруда залишається для них "символом імперської політики". Щодо ймовірності запуску альтернативної мосту залізниці, то, за словами Плетенчука, наразі немає підтвердження, що ворог має цей потенціал.

Цікаво, що зовсім нещодавно у Керчі морська течія принесла до берега нову партію бонових загороджень – порожні баки, укладені в конструкції з арматури. Їх встановили біля Кримського мосту для захисту від ймовірних атак морських безпілотників.