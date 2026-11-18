Кримський міст 18 листопада остаточно перестав функціонувати як транспортна артерія російських загарбників. Тепер логістика військ окупантів на запорізькому та херсонському напрямках опинилася під ударом.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, автомобільний рух переправою наразі повністю перервано.

Що заявили в Міноборони?

Уламки пошкоджених конструкцій упали у воду та заблокували фарватер для проходу суден.

Скорочення доступних маршрутів створює критичне навантаження на систему забезпечення підрозділів російської армії на Запорізькому та Херсонському напрямках фронту.

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив на законності та рішучості дій української сторони щодо знешкодження ворожої інфраструктури.

На кожен удар по нашій території ми відповідатимемо вдвічі, втричі сильніше. Це наше право на захист,

– заявив Євгеній Хмара.

У Міноборони показали кадри руйнування Кримського мосту: дивіться відео

Логістичний глухий кут для окупантів

Втрата автомобільного сполучення суттєво позбавляє противника мобільності під час перекидання підкріплень і військових вантажів углиб окупованих південних територій.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони та СБУ 17 листопада завдали комбінованого удару по споруді за допомогою ракет і безпілотників.