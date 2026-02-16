Укр Рус
16 лютого, 12:44
Застосовують всі методи: Плетенчук розповів, як окупанти охороняють Кримський міст

Катерина Попик
Основні тези
  • Росіяни періодично перекривають Кримський міст для перевірки всіх транспортних засобів.
  • Дмитро Плетенчук повідомив, що застосовуються всі наявні засоби охорони мосту.

Росіяни застосовують всі наявні засоби охорони Кримського мосту. Періодично перекривають його та перевіряють всі транспортні засоби

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив у ефірі телемарафону.

Як росіяни охороняють Кримський міст?

За словами Плетенчука, окупанти регулярно вводять тимчасові обмеження у разі загроз та посилюють контроль транспорту.

Всі засоби наявні, які вони мають, задіюють для його охорони і оборони, починаючи з морської охорони ФСБ Московії і закінчуючи Росгвардією,
– заявив речник.

Також він розповів, що завжди є якісь обмеження. Росіяни періодично перекривають міст, ретельно перевіряють транспортні засоби, які заїжджають на нього. Тому Плетенчук зазначив, що наразі немає підстав, щоб говорити про зміну підходів до охорони мосту.

Де в Росії відбулися атаки 15 лютого?

  • У Бєлгороді ввечері 15 лютого пролунали вибухи – повідомляють про ракетний удар по місцевій ТЕЦ і значні руйнування. За словами губернатора, серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що в місті та навколишніх населених пунктах запровадили аварійні відключення електроенергії.
  • Окрім цього під час нічної атаки 15 лютого далекобійні дрони завдали серйозних ударів по інфраструктурі Росії, зокрема в Краснодарському краю, де загорівся резервуар із нафтопродуктами.
  • Вибухи лунали у Новоросійську, Сочі, Геленджику, Туапсе та поблизу порту Тамань – важливого вузла експорту нафти, газу й аміаку. За словами експерта Романа Світана, ураження таких об’єктів завдає відчутного економічного удару, адже аміак є дорогим ресурсом і приносить значні прибутки російському бюджету.
  • А вже вдень, 15 лютого, Москва та область зазнали атаки невідомих безпілотників, через що тимчасово зупиняли роботу аеропорту Домодєдово. За даними російської сторони, у регіоні фіксували польоти дронів у напрямку Істри, Раменського та Коломни, а загалом протягом дня ППО нібито перехопила понад сотню БпЛА, частина з яких рухалась у бік російської столиці.