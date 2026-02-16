Застосовують всі методи: Плетенчук розповів, як окупанти охороняють Кримський міст

Росіяни застосовують всі наявні засоби охорони Кримського мосту. Періодично перекривають його та перевіряють всі транспортні засоби

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив у ефірі телемарафону.

Як росіяни охороняють Кримський міст?

За словами Плетенчука, окупанти регулярно вводять тимчасові обмеження у разі загроз та посилюють контроль транспорту.

Всі засоби наявні, які вони мають, задіюють для його охорони і оборони, починаючи з морської охорони ФСБ Московії і закінчуючи Росгвардією,

– заявив речник.

Також він розповів, що завжди є якісь обмеження. Росіяни періодично перекривають міст, ретельно перевіряють транспортні засоби, які заїжджають на нього. Тому Плетенчук зазначив, що наразі немає підстав, щоб говорити про зміну підходів до охорони мосту.

