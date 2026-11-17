Сили оборони та Служба безпеки України 17 листопада знищили металеву арку й автомобільний проліт Кримського мосту. Автодорожнє полотно обвалилося у воду після влучань, а залізнична частина зазнала пошкоджень.

Як повідомили у Службі безпеки України, багатоетапна спецоперація готувалася близько місяця та налічувала сім окремих фаз.

Що відомо про перебіг операції

На перших етапах українські підрозділи послідовно вибивали російську протиповітряну оборону навколо об'єкта, щоб розчистити напрямок для подальших ударів.

Частину атак спецслужба провела самостійно, після чого на завершальній стадії до ураження переправи підключилися інші підрозділи української армії.

Спецпризначенці підрозділу "Альфа" СБУ поцілили по автомобільній смузі ракетами-дронами "Паляниця". Після вибухів проліт разом із металевою аркою впав на дно Керченської протоки.

У Генштабі зауважили, що автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде, а залізнична гілка хоч стоїть, але вже з пошкодженою аркою.

Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст – один із найзахищеніших об'єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, а й вкотре похитнувся міф про велич рф,

– зазначили в СБУ.

У спецслужбі додали, що проведення подібних операцій спростовує заяви ворога про невразливість його логістики та наближає справедливий мир для країни.

"Для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад. Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати… Символ окупації тріснув. Далі буде", – додали також у Генштабі.

Нагадаємо, що для нейтралізації захисту окупантів, як повідомив президент, залучили лінійку техніки вітчизняного виробництва. Серед використаних систем також були апарати Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", Mich-2000, Ruta, Ан-197, FP-1, а також FP-5 "Фламінго" та крилаті ракети Р-360 "Нептун".

Ударна комбінація засобів дозволила повністю розбити металеву арку з автомобільним полотном і завдати шкоди залізничним коліям мостового переходу.