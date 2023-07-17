Біля Кримського мосту росте кілометровий затор: пропагандисти вже заспівали про "теракт"
Вночі 17 липня на Кримському мосту чули вибухи. Внаслідок цього були пошкоджені автомобілі туристів.
Найбільше постраждали – туристи з Бєлгородської області. А росіяни вже встигли заявити про "теракт" на Кримському мосту. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Біля Кримського мосту росте затор
Як пишуть росЗМІ, туристи з Бєлгородської області стали одними із постраждалих внаслідок "надзвичайної події" на Кримському мосту. Вибухом пошкодило їхні авто.
Що відбувається на Кримському мосту / фото росЗМІ
У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту вже утворився багатокілометровий затор. Так, на трасі А-290 в районі Тамані – затор завдовжки кілька кілометрів.
Утруднено також рух у зворотному напрямку, від Кримського мосту у бік Темрюка. На під'їзді до мосту в районі Керчі рух вільний.
Водночас кажуть, що поїзди до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом.
Затор завдовжки кілька кілометрів / Карта
Росіяни заговорили про "теракт"
Пропагандисти бідкаються на нібито "ракетний удар" по Кримському мосту, внаслідок якого впала одна з опор. Унаслідок цього пошкоджено автомобільну частину, а залізнична буцімто не постраждала.
Крім цього, росіяни повідомляли, що в районі мосту о 3-й ночі були чутні гучні вибухи. Зараз на в'їзді на міст поліцейські інструктують людей про те, як їм бути в ситуації, що склалася.
До речі, у Криму заявили про забезпеченість регіону пально-мастильними матеріалами, продуктами та промисловими товарами.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
- Уночі 17 липня у соцмережах піднялася паніка через повідомлення з району Кримського мосту. Місцеві мешканці почули вибухи, а згодом "влада" повідомила, що сталося якесь "ЧП".
- Згодом почали з'являтися повідомлення, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Це підтвердив і так званий "керівник" Криму колаборант Аксьонов. На мосту, мовляв, зупинено рух, бо щось сталося поблизу 145 опори.
- Через це водіїв на мосту розвернули та відправили на "безпечну відстань". Адже, ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт.
- Аксьонов навіть попросив людей "утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони".