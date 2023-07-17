Біля Кримського мосту росте кілометровий затор: пропагандисти вже заспівали про "теракт"

Вночі 17 липня на Кримському мосту чули вибухи. Внаслідок цього були пошкоджені автомобілі туристів.

Найбільше постраждали – туристи з Бєлгородської області. А росіяни вже встигли заявити про "теракт" на Кримському мосту. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Біля Кримського мосту росте затор

Як пишуть росЗМІ, туристи з Бєлгородської області стали одними із постраждалих внаслідок "надзвичайної події" на Кримському мосту. Вибухом пошкодило їхні авто.



Що відбувається на Кримському мосту / фото росЗМІ

У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту вже утворився багатокілометровий затор. Так, на трасі А-290 в районі Тамані – затор завдовжки кілька кілометрів.

Утруднено також рух у зворотному напрямку, від Кримського мосту у бік Темрюка. На під'їзді до мосту в районі Керчі рух вільний.

Водночас кажуть, що поїзди до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом.



Затор завдовжки кілька кілометрів / Карта

Росіяни заговорили про "теракт"

Пропагандисти бідкаються на нібито "ракетний удар" по Кримському мосту, внаслідок якого впала одна з опор. Унаслідок цього пошкоджено автомобільну частину, а залізнична буцімто не постраждала.

Крім цього, росіяни повідомляли, що в районі мосту о 3-й ночі були чутні гучні вибухи. Зараз на в'їзді на міст поліцейські інструктують людей про те, як їм бути в ситуації, що склалася.

До речі, у Криму заявили про забезпеченість регіону пально-мастильними матеріалами, продуктами та промисловими товарами.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо