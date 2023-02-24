У Криму дівчину затримали за намальований герб України: змусили вибачатись на камеру

В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику. На неї поскаржились пропагандисти.

Проросійський блогер Олександр Таліпов поскаржився на дівчину. Він опублікував відео у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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Так, пропагандист написав, що на майданчиках на вулиці Біла Куна у Сімферополі стали з'являтися "мітки та знаки" з українською символікою. Він додав відео з камер відеоспостереження, тож окупанти знайшли дівчину – нею виявилась Вероніка Носонова.

Змусили записувати вибачення

На каналі пропагандиста з'явилось відео "публічних вибачень" Носонової. На камеру вона заявила, що зобов'язується зафарбувати намальоване і нібито підтримує Путіна та війну. Однак видно, що дівчина нервувала та стискала руки. Вочевидь, її змусили записувати це відео.

Офіційно російські силовики не повідомляли про затримання Носонової.

Бійка через українські номери

В окупованому Сімферополі 13 лютого сталася бійка. Все через українські номери на стіні одного з клубів.

Компанії людей, одягнених у мілітарі та балаклави, не сподобались номери. Вони напали на відвідувачів та влаштували конфлікт. Потім нападники зайшли до клубу та вимагали в людей паспорти. За "непокору" погрожували відкрити вогонь.