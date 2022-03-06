У Криму лікарні переповнені пораненими у війні росіянами

Лікарні окупованого Криму просто переповнені російськими окупантами, пораненими у війні з Україною. Натомість у Кремлі досі запевняють, що "втрат немає".

Зокрема, багато поранених у кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой. У кожному місті є приблизно 1000 – 1500 поранених.

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Це створило проблеми і для цивільних. Вони змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя, адже у лікарнях цих міст їх не приймають.



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