У Криму лунають вибухи: міг затонути корабель

У тимчасово окупованому Криму зранку лунають вибухи. У Чорному морі видніється стовп диму.

Місцеві телеграм-канали припускають, що під ударом могло опинитися російське судно. У мережі також публікують кадри, на яких видно якесь судно та дим біля нього, передає 24 Канал.

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Тривожний ранок у Криму

Близько о 6-й ранку у мережі почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно було в районі селища Сімеїз та Місхора, що неподалік від Ялти.

Вибух поблизу тимчасово окупованого Криму: дивіться відео

Спочатку в акваторії Чорного моря пролунали вибухи, а згодом – у небо здійнявся стовп диму. Місцеві телеграм-канали припускають, що міг затонути російський корабель, адже звуків пусків ракет, які могли б пояснити дим в морі, не було чутно. Наразі невідомо, що сталося в тимчасово окупованому Криму. Офіційних повідомлень від російської влади не було.

У мережі також публікують кадри, на яких видно, як поряд з місцем, звідки здіймається дим, курсує корабель.

Дим над акваторією Чорного моря: дивіться відео

Окрім того, у районі вибухів у небі з'явилися російські гелікоптери Мі-8. Місцеві жителі зазначають, що борти літають дуже низько, й припускають – якщо щось сталося з російським кораблем, то могла початися рятувально-пошукова операція. Згодом у небі з'явився і вертоліт Ка-27. До слова, це корабельний протичовновий вертоліт, який призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Є також модифікація Ка-27ПС – цей борт призначений для пошуково-рятувальних операцій.

Телеграм-канал "Кримський вітер" також повідомляє, що над Чорним морем, неподалік від місця вибухів, фіксується американський БпЛА-розвідник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE12. Він злетів з авіабази НАТО на Сицилії й веде розвідку в акваторії Чорного моря на відстані до 120 кілометрів від берегів Криму.

Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що у Чорному морі міг затонути великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Тривожною для росіян була й ніч

Російське міноборони вкотре заявило про атаку безпілотників. Окупанти бідкаються, що дрони фіксували над Бєлгородською та Воронезькою областями. Традиційно росіяни заявили про нібито успішну роботу "пе-ве-о" й відзвітували про три збитих БпЛА.

Окрім того, окупанти заявили, що дрони також нібито збивали над Чорним морем. Російське міноборони повідомило про буцімто "6 збитих безпілотників".