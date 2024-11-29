У Криму прогриміли вибухи: могло прилетіти по ЗРК С-400 і боєприпасах

На території тимчасово окупованого Криму неспокійно. Там прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, відбувся приліт по важливій цілі.

Після 11:00 місцеві пабліки у Криму почали повідомляти про сильну "бавовну". У мережі поширили кадри, як над якимось об'єктом здіймається просто величезний стовп диму, передає 24 Канал.

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Окупантам у Криму непереливки

У Центрі протидії дезінформації припустили, що удар прийшовся по ворожій С-400.

Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси,

– написав у телеграмі керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Також зазначається, що влучання відбулося у селі Вітине Сакського району.

Куди саме могло прилетіти по С-400 у Криму: дивіться на карті

Як гарно "щось" димиться у Криму: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі територію Росію, за офіційною заявою самих загарбників, атакували майже 50 дронів. Зокрема, гучно було у Ростовській області. У Генштабі підтвердили влучання по нафтобазі "Атлас". Крім того, міг бути також уражений НПЗ у Краснодарському краї.