Наступає момент Х, – представниця Зеленського про масову втечу росіян з Криму

Із території окупованого Криму почали масово втікати громадяни росії. Це поширюється як на туристів, так і росіян, які вирішили там оселитися. Вони всі розуміють, що скоро наступить "момент Х".

А розуміння почало приходити після вибухів, які пролунали на півострові. Таку думку висловила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі національного телемарафону.

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Скільки росіян переїхало до Криму від 2014

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого на території Криму було багато випадків протесту серед жителів півострова. Проте представники держави терориста почали усвідомлювати, що окупація не вічна лише після "бавовни".

Настрої такі, що російські громадяни виїжджають (з Криму – 24 канал). Як ті туристи, так і особи, які вирішили, що вони приїдуть і зможуть красиво жити на окупованій території. Це не так. Наступає момент X, коли потрібно буде виїхати з півострова, бо ми будемо звільняти всі наші території,

– сказала Таміла Ташева.

Вона додала, що протягом 8 років окупації росія робила "стимулюючі програми", які закликали росіян жити в окупованому Криму. Станом на зараз так переїхали приблизно 500 – 800 тисяч осіб. Мовиться не лише про військових і фсб-шників, а й про цивільних.

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