У Криму окупанти мобілізовують українців: забирають телефони та примусово відправляють воювати

Плани Росії швидко захопити Україну провалилися. Окрім того, ЗСУ завдає ворогу таких шалених втрат, що окупанти змушені проводити термінову злочинну мобілізацію.

Армія окупантів зазнала надзвичайно великих втрат у наступі на Україну. ЗСУ ліквідували тисячі ворогів, ще сотні перебувають у полоні.

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Примусова мобілізація у Криму

З 28 лютого окупанти проводять злочинну мобілізацію в Криму. Українських громадян викликали у "військкомати" нібито для звірки відомостей в особових справах.

Одразу після прибуття у чоловіків забирали мобільні телефони та відправляли у "республіканський військкомат", що у Сімферополі. Родичі "мобілізованих" вже намагаються знайти тих, кого забрали в окупантську армію.

На цей момент злочинно мобілізованих збирають у школах Армянську, Джанкою та Красноперекопську. Через "мобілізацію" у Сімферополі почали розвішувати антивоєнні листівки.

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