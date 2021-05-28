У Криму під час наради окупантів з шафи вийшов чоловік: курйозне відео

Нарада окупантів у Криму щодо стану доріг закінчилася курйозним випадком. Несподівано із шафи позаду так званих "чиновників" вийшов огрядний чоловік.

Нарада відбувалася онлайн: чоловіки звітували перед посіпакою Путіна Аксьоновим про стан доріг у Криму. Той просив їх розповісти, які проблеми і як саме вони збираються подолати.

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У момент трансляції на місцевому каналі, коли камера із Аксьонова переключилася на "чиновників", з шафи позаду виліз чоловік. Робив він це обережно і повільно, дивлячись в об'єктив. Тоді план різко перемкнули знову на Аксьонова.

Секрет шафи

Найімовірніше, цей хід – просто перероблена для зручності шафа-купе. На верхніх поличках там зберігають теки. Скоріш за все, порожнину шафи розібрали і вона просто стала дверима для проходу із сусіднього кабінету.



Шафа, з якої виліз чоловік / Скриншот з відео

Чоловік же, що "ховався" у шафі – як пишуть у соцмережах – заступник так званого "голови служби автодоріг Криму".

Курйози під час онлайн-нарад