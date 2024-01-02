У Криму пролунали вибухи: у небо здіймається дим, кажуть про роботу ППО

Пізно ввечері 2 січня вибухи пролунали також у тимчасово окупованому Криму. Місцеві мешканці вже діляться світлинами, на яких можна побачити, як у небо здіймається дим.

Вкрай неспокійно у Криму. Там пролунало кілька вибухів. Водночас місцевих мешканців запевняють, що буцімто працює ППО. Водночас дим, який здіймається у небо, змушує у цьому засумніватися.

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Гучні вибухи у Севастополі

Кореспонденти "Крим. Реалії" о 23:39 сповістили, що у Севастополі пролунали гучні вибухи. Кажуть, що від вибухів затремтіли шибки у вікнах. Також місцеві телеграм-канали сповістили про те, що вибух чули у всіх районах. На той момент місцева так звана "влада" ситуацію не коментувала.

Тим часом "Крымский ветер" сповістив, що в Орловці працює російська ППО. А в Качі пролунало два вибухи. Пізніше додали, що після двох потужних вибухів над Севастополем підіймаються два потужні стовпи диму. Згодом уточнили, що у мікрорайоні на вулиці Жидилова від вибухів вилетіли шибки.



У небо над Севастополем здіймається дим / Фото з телеграму "Крымский ветер"



У небо над Севастополем здіймається дим / Фото з телеграму "Крымский ветер"

О 23:44 той же телеграм-канал сповістив, що, ймовірно, міг бути приліт по аеродрому Бальбек. Правда, ця інформація наразі уточнюється. Водночас два потужні вибухи чули від Севастополя до селища Зуя.

"У Бахчисараї будинки тремтіли", – каже один з підписників.

Прокинувся так званий "губернатор" Развожаєв. Він почав запевняти, що над акваторією Чорного моря буцімто збили ракету. За його словами, жодних пошкоджень інфраструктури не виявили.

Тим часом місцеві мешканці бідкаються. Ось лише кілька повідомлень, які вони залишають у чатах: