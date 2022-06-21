Про чергову небезпеку з Криму попередив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Там на залізничні станції Джанкой ворог сформував цілий ешелон катерів.

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Як ворог може застосувати катери

За словами Братчука, на залізничних платформах помітили 2 катери БМК-15. Також дві штуки катерів БМК-130 та 1 катер БМК-Т.

Але й це ще не все. У Джанкой росіяни привезли залізничний ешелон із 50 цистернами паливно-мастильних матеріалів.

Як припустив Братчук, цілком очевидно, що катери російські окупанти відправлять на материкову Україну. Тут їх збираються застосувати для того, щоб форсувати водні перешкоди.

Росіяни зробили Крим небезпечним місцем

За час окупації українського півострова росіянами, Крим став одним із найбільш небезпечних місць у Європі. Таку думку висловлював президент Володимир Зеленський. За його словами, таких репресій, як на анексованій території України ніде в Європі більше немає. Адже протягом 8 років окупації Росія проводить на півострові репресії проти тих, хто за свободу, проти корінного населення Криму, тобто кримських татар та проти мусульман.

Водночас Україна має плани та всі шанси повернути півострів під свій контроль. Це можна зробити завдяки західній зброї, яку ми маємо отримати. Міністр оборони Олексій Резніков запевняв, що таким чином ми звільнимо і Донбас. Також Резніков одразу попереджав, що це відбудеться не так швидко, як би хотілось – на третьому етапі звільнення українських територій. Адже півострів – це стратегічна мета для України, тому що це українська територія.

Також днями у Криму стався обстріл так званих "вишок Бойка". По бурових установках "Чорноморнафтогазу" стріляли тричі. Тоді російські окупанти повідомили, що на вишках у момент обстрілів перебували близько 110 людей. Понад 20 з них вдалось евакуювати. Але вціліти вдалось не всім. Тепер окупанти шукають своїх поплічників у Чорному морі. ВІдомо, що шукають всього 7 людей, а ще троє перебувають у лікарні.

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