Труни, яких не видно: у Криму росте кількість могил російських військових

В анексованому Криму зростає кількість могил російських військовослужбовців, які загинули в Україні. Кримські військові втрати Росії, за мінімальними підрахунками, наближаються до трьох сотень людей.

Помітні вони вже й візуально – за пам'ятними знаками на їхню честь, які російська влада Криму встановлює на кримських вулицях. Крим.Реалії продовжують стежити за тим, що відбувається на півострові, поки Росія воює з Україною.

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Достеменно невідомо, скільки кримчан воюють проти України у лавах російської армії. На початку вересня минулого року російський глава Криму Сергій Аксьонов говорив про 1,2 тисячі кримських "добровольців".

Під час мобілізації кримчани підлягали призову

Однак, скільки їх відправили під час "часткової мобілізації" в Росії невідомо. Ці дані російська влада публічно не оголошує. Невідома й інформація про втрати.

Але про те, що загибель російських військових із Криму є масовою, доводять нові й нові некрологи та військові меморіальні дошки, яких на Кримському півострові стає дедалі більше.

Важко відстежити цю інформацію і за кількістю трун, адже більшість загиблих військових ховають тихо.

У Представництві президента України в АРК зробили орієнтовні підрахунки Станом на кінець жовтня 2022 року в Криму відомством було зафіксовано щонайменше 187 фактів поховання загиблих російських військових.

Станом на початок 2023 року могил російських військових у Криму вже 243, з них 143 загиблі, ймовірно, були громадянами України. Упродовж двох місяців кількість могил російських військових у Криму зросла на пів сотні. А порівняно із початком вересня – майже на сотню.