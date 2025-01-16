У Росії засудили офіцера ППО: як це може допомогти Україні

У тимчасово окупованому Криму засудили російського офіцера Ігоря Пашкова, який у 2023 році помилково збив вертоліт Мі-8 загарбників, до 2 років та 9 місяців у колонії. Це перший вирок, про який стало відомо публічно. Такі помилки ворога – це стратегічна перемога України.

Цей вирок призведе до того, що поки російський офіцер ППО буде перевіряти, що це за літак летить, в об'єкт Росії вже прилетить. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Стратегічна перемога

Костянтин Криволап зазначив, що якщо Україна може створити такі умови, що ворог буде робити помилки, то це теж стратегічна перемога ЗСУ. Те, що діями безпілотників наші бійці змогли змусити цього офіцера прийняти свій вертоліт за український дрон – це дуже гарна робота.

До чого це призведе? Перед тим, як бити, офіцер буде ще 10 разів перевіряти, чи це його літак. Поки він буде з'ясовувати, чи його, чи не його, йому вже прилетить,

– пояснив він.

За словами авіаексперта, навряд чи ця історія з вироком призведе до підвищення боєздатності російської ППО.

Нагадаємо, 18 жовтня 2023 року внаслідок дій офіцера загинули троє військових у чині капітана, які були на борту гелікоптера. Судно впало у море. Буквально за дві хвилини після повідомлення про малошвидкісну ціль капітан Пашков випустив ракету з зенітного комплексу ТОР. Він не повірив, що там може бути гелікоптер. За дві хвилини після пострілу з'ясувалося, що ракета справді уразила російський гелікоптер.