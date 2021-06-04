В окупованому Криму вибухнула цистерна для нафтопродуктів: загинув чоловік

На території тимчасово окупованого Криму 4 червня вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів. Внаслідок інциденту загинув один з робітників.

Деталі трагедії у Криму

Подія трапилася у місті Щолкіне. Відомо, що чоловіки проводили зварювальні роботи. Про це заявила окупаційна влада Криму.

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Порожня цистерна, де раніше зберігалися нафтопродукти, вибухнула, у результаті один з робітників отримав травми, не сумісні з життям,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти відкриють справу

За цим фактом доручили відкрити кримінальне провадження за статтею про порушення вимог охорони праці, що з необережності призвело до смерті людини.

Наразі окупанти всновлюють обставини події. Крім того, вони планують оцінити дотримання вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві.

вдома в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Потерпілому надали першу допомогу і відвезли у лікарню.