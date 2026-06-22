Бензин крадуть, а на вокзалах колапс: у Меджлісі розкрили реальну ситуацію в Криму

Після потужних ударів по окупованому Криму з боку українських сил на півострові скалался критична ситуація із паливом. Також виникли проблеми з електроенергією і водопостачанням. Тому туристичний сезон на Кримському півострові під великою загрозою.

Член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв розповів 24 Каналу про ситуацію, яка склалася в окупованому Криму. Він зазначив, як окупаційна влада намагається розв'язати величезні проблеми, які спричинили атаки України на Кримський півострів.

До теми "Бензину нема": жителі окупованого Криму жаліються на дефіцит пального та проблеми з транспортом

Яка ситуація з пальним в окупованому Криму?

Барієв зазначив, що у Криму склалася величезна проблема з паливом. Якщо ще два дні тому бензин почав з'являтися на АЗС і люди намагалися його отримати, то зараз його не продають взагалі, а тільки видають спецтранспорту, державним установам і спецслужбам.

Також почали попереджати власників "Жигулів", що почастішала крадіжка бензину в Криму. А на тих людей, які на чорному ринку намагаються продавати бензин, який привозять з Краснодарського краю Росії, відкривають адміністративні справи,

– наголосив він.

Крім того, через дефіцит палива виник, за його словами, колапс на залізничному вокзалі у Сімферополі. Вже впродовж кількох днів не здійснюється рух потягів дальнього сполучення з Сімферополя або Севастополя до російських міст. Потяги їдуть тільки до Керчі або до Владиславівки, а звідти людей довозять автобусами.

Сьогодні (22 червня – 24 Канал) понад тисячу людей не змогли доїхати. Є інформація, що з Керчі автобуси рухаються, а вже з Сімферополя, наприклад, до Керчі – не їдуть. І тому це викликає паніку серед людей,

– підкреслив правозахисник.

Нестача пального призвела до того, що у Криму значно зменшилася кількість автівок, а також військового транспорту.

Виникли проблеми з постачанням електроенергії та води

Ще одна проблема, яка спіткала Крим, – відсутність електропостачання. Внаслідок ударів по газорозподільних системах, по підстанціях, світло, за його словами, почали вимикати. Зокрема, у Сімферополі і районі, в Севастополі, в Алушті та інших містах практично по всьому Криму запроваджуються графіки відключення світла.

А через відсутність електропостачання виникли нові проблеми – з роботою насосних станцій, які качають воду. Відповідно, в деяких населених пунктах вже з'явилися труднощі з водопостачанням.

Яка ситуація з пальним в окупованому Криму: дивіться відео

Окупаційна влада намагається розв'язувати ці проблеми. Наприклад, на підприємствах рекомендують співробітникам працювати дистанційно для того, щоб не перевантажувати транспорт.

Окупанти вжили ще один захід – скасували гудки повітряної тривоги і тепер надають інформацію виключно через SMS або через соціальні мережі, які афілійовані з Росією. Вони пояснили це рішення тим, що постійні гудки, які лунали перед початком атак на Крим, мали дуже сильний вплив на психологічний стан людей,

– зауважив Ескендер Барієв.

Правозахисник зазначив, що зважаючи на ситуацію в окупованому Криму, його гауляйтер Сергій Аксьонов призупинив своїм розпорядженням відпочинок дітей, бронювання дитячих санаторіїв і таборів та інших установ з 22 червня до 1 вересня. Аксьонов також звернувся й до дорослих, щоб вони не поспішали їхати відпочивати до Криму.

Він додав, яка ситуація з продуктами харчування в окупованому Криму. Наразі вони ще є в магазинах. Але серед людей вже виникає паніка – вони скуповують продукти, що мають довгостроковий термін зберігання. Йдеться про консервацію, крупи, цукор, олію.

Нагадаємо, що у Міноборони 22 червня заявили, що протягом останніх кількох днів в окупованому Криму було уражено, зокрема, нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО "Панцир" і С-400, радіолокаційні станції "Небо-У" та "Каста". У відомстві підкреслили, внаслідок цих та інших ударів, "закриваємо пляжний сезон у Криму".