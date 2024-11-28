Спалили "Подльот" за 5 мільйонів доларів: ГУР знищила російську РЛС в окупованому Криму

28 листопада українські розвідники спалили радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Подльот" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО. Розвідники розповіли деталі успішного удару.

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Мобільну РЛС 48Я6-К1 "Подльот" окупанти використовували для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у "складних обставинах з перешкодами".

Також "Подльот" призначений для видачі цілевказівок для зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400.

Вартість знищеної системи

За даними ГУР, орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів.

Російська РЛС "Подльот" здатна виявляти та супроводжувати літаки, вертольоти, крилаті ракети на малих та гранично малих висотах – навіть тих, які виготовлені за технологією Stealth.

Станція може одночасно супроводжувати 200 і більше цілей, що рухаються на висоті понад 10 кілометрів та розташовані на відстані понад 200 кілометрів. З 2015 року РЛС знаходиться на озброєнні російської армії.