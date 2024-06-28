Міноборони підтвердило знищення Центру космічного стеження та зв'язку в Криму

Сили оборони уразили російський Центр космічного стеження та зв'язку в тимчасово окупованому Криму. Наші воїни завдали по ньому ударів цього тижня.

Це вже підтвердили в Міністерстві оборони, передає 24 Канал. Напередодні журналісти показали супутникові фото наслідків потужних атак українських захисників на військові об'єкти агресора на півострові.

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У Криму знищили Центр космічного стеження

В оборонному відомстві зауважили, що наші воїни продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога.

Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням російського Центру космічного стеження та зв'язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян,

– написали в Міноборони 28 червня.

Та це ще не все. Також цього тижня Сили оборони знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій.

Окрім того, захисники збили штурмовий літак Су-25. Також знищили 2 "Гради" БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Крім цього, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців. Б'ємо окупанта! Разом переможемо!

– підкреслили в Міністерстві оборони.

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Втрати ворога / Інфографіка Міноборони