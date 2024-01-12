Знищено майже 90% озброєння ворога в Кринках: в Британії назвали ефективну зброю захисників
Джерело:Ministry of Defence
Армія Росії "зазнає великих втрат" через удари артилерії і дронів, які "прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра",
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
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Британські розвідники зазначили, що українські сили, які діють на лівому березі річки Дніпро, активно використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по об'єктах росіян.
"FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських Збройних сил", – зазначають аналітики.
За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.
Британські експерти пов'язують це з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
- Росіяни зменшили кількість пілотних операцій після збиття трьох Су-34. Наразі окупанти намагаються компенсувати неможливість наступу ударами з артилерії.
- Це також обумовлено знову ж проблемами з недостатньою кількістю засобів радіоелектронної боротьби для протидії українським БпЛА.
- При цьому росіяни здійснюють диверсійні "вилазки" і штурми за підтримки бронетехніки.