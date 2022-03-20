Криптофонд України зібрав понад 60 мільйонів доларів для армії
Джерело:Мінцифри
Для Збройних Сил України також залучають криптоактиви. Вони суттєво масштабують зусилля залучати додаткові гроші на підтримку армії.
Про це повідомили 20 березня у Міністерстві цифрової трансформації. Вони зазначили, що криптофонд України вже має понад 60 мільйонів доларів для потреб ЗСУ.
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Що вже придбали
У Мінцифри розповіли, що на перших днях повномасштабного вторгнення Росії в Україну крипта допомогла покрити нагальні потреби ЗСУ. Мовиться про те, що понад 34 мільйони криптодонатів витратили на такі речі:
- бронежилети;
- тепловізійна оптика;
- медичні засоби;
- сухпайки;
- каски та рації.
Всі офіційні криптогаманці міністерства можна переглянути на сайті.
Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу. Дякуємо криптоспільноті за підтримку й кожному, хто допомагає армії та Україні!
– написали у Мінцифри.