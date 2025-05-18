У Києві попрощалися з Крісом Гарретом – британським сапером, що загинув на Харківщині

У суботу, 17 травня, у Києві попрощалися з Крісом Гарретом – британським добровольцем і ветераном. 40-річний фахівець із розмінування загинув біля міста Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Радіо Свобода. Церемонія відбулася на Майдані Незалежності.

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У столиці попрощалися з добровольцем

Кріс Гаррет допомагав Україні з 2014 року – займався розмінуванням, навчав військових, брав участь у бойових діях. Після 2022 року працював на деокупованих територіях, зокрема в Бучі та Ірпені.

Доброволець загинув унаслідок вибуху під час обстеження російського мінного поля на Харківщині. У нього залишилися дружина та маленька донька.

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До слова, британець був співзасновником гуманітарної організації Prevail Together, у якій працював австралієць Нік Парсонс – ще один загиблий біля Ізюма іноземець.

За попередніми даними, обидва волонтери намагалися знешкодити вдосконалений вибуховий пристрій у будівлі.

Церемонія прощання з Крісом Гарретом: дивіться відео

Нагадаємо, під час бойових дій в Україні загинув уже третій латвійський доброволець – Микита Таренов, відомий як "Латвієць".