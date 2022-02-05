Кріштіану Роналду: легенда футболу й акула бізнесу

5 лютого – день народження Кріштіану Роналду. Одному з найкращих спортсменів в історії виповнюється 37 років. Проте, він не демонструє ознак старіння й так само – ставить перед собою найвищі цілі. Не лише у футболі, але й в бізнесі.

Кріштіану Роналду – унікальний гравець. Уродженець португальського острова Мадейра ріс у небагатій сім'ї й мав всі шанси завершити спортивну кар'єру ще у підлітковому віці, адже мав серйозні проблеми з серцем, проте, переміг хворобу та завдяки своєму таланту, характеру та наполегливості став зіркою футболу та всього спорту.

Читайте також Роналду визнали найкращим бомбардиром в історії футболу

Велике протистояння

Коли ми говоримо про Роналду, неодмінно згадуємо про його протистояння з Ліонелем Мессі, що триває вже майже 20 років. Дві легенди грали та досі грають в один час і мали чимало можливостей для очного з'ясування стосунків. Втім, однозначної відповіді на питання, хто кращий – немає. Існує безліч аргументів, як на користь португальця, так і на користь аргентинця.

2017-й рік – Роналду на піку / Фото AS

Мессі має більше "Золотих м'ячів" (7 проти 5), але сама методика визначення їх володаря, що до реформи премії, що після викликає чимало питань (у грудні 2021 в цьому переконалися особисто Карім Бензема та Роберт Левандовський), більше голів у особистих протистояннях (22 проти 21), у Роналду більше перемог у Лізі Чемпіонів, він значно успішніший на рівні збірних, але має менше клубних трофеїв, щоправда, добирає у їх різнобарв'ї, адже це кубки з 4 країн.

Останнє слово за CR7: в останній на сьогодні очній зустрічі двох легенд гору взяла команда Роналду, а сам португалець став автором дубля / Getty Images

Мессі більшість своїх нагород здобув як гравець "Барселони" – він майже все життя грав у одній системі й був її центром, що дало можливість приховати слабкі сторони гравця та розкрити максимально його таланти. Руйнація цієї системи та перехід з "Барселони" до французького клубу ПСЖ призвели до того, що Мессі досі себе шукає і ніяк не згадає як бути бомбардиром.

2017-й. Солодка помста Роналду Мессі та всій Каталонії / Getty Images

Роналду грав за різні клуби й досягав успіху в трьох різних топових чемпіонатах – Англійській Прем'єр-лізі, Примері та Серії А. Щоправда, його бомбардирські успіхи не завжди конвертувалися у командні, особливо в останні сезони. Втім, це не є проблемою португальця, адже в "Реалі" та збірній тренерські штаби зуміли отримати зиск від ефектності та ефективності Роналду.

Роналду – постійна загроза для захисту суперників / Getty Images

Аномалія

Прибічники теорії вищості Мессі вказують на те, що гра аргентинця – чиста магія та унікальна естетика, адже він позбавлений фізичних переваг, які має Роналду – високий ріст, кремезна статура та богатирське здоров'я. Прихильники Роналду вказують, що їх кумир – далеко не єдиний, хто має такі природні дані, але дійсно єдиний, хто використав їх на максимум, він знає все про своє тіло та вміє використовувати це для успіху.

Читайте також Надіслав якісь смайлики та заблокував нас, – як Роналду скандалив з Transfermarkt

Гра Роналду також надзвичайно яскрава, він вміє у дриблінг та знає, що таке пас, але він зовсім інший футболіст, з іншими завданнями на полі та ролями у своїх командах. Єдине, що консенсусно спільне у двох легенд – вміння забивати аномальну кількість голів.

Голи Мессі неймовірні, інколи їх важко пояснити, голи Роналду часто зрозумілі, що створює хибну уяву, ніби так можуть інші, але це помилка. Так, багато хто може стрибнути вгору на 71 сантиметр, але ж не забити з висоти 256-ти сантиметрів.

Роналду за 20 років кар'єри засмутив чимало голкіперів / Getty Images

Багато хто з футболістів може розвинути швидкість понад 30 кілометрів на годину, але ж не 38,6 кілометра на годину (футболіст показав найвищу швидкість в історії футболу на ЧМ-2018 у віці 33 років), не наприкінці гри, коли деякі футболісти ледь ноги по полю пересувають. Все це сукупно робить Роналду унікальним.

Роналду та Мессі привчили вболівальників до 50 голів за сезон від одного гравця й зіграли злий жарт з усіма конкурентами, адже для усіх інших це був недосяжний рівень. А вони демонстрували цю аномалію знову та знову.

Бажання перемогти за будь-яку ціну та надемоційність вказують, що Роналду – в першу чергу – людина / Getty Images

Можливо, справжню оцінку цим двом гравцям ми будемо спроможні дати, коли ера Роналду та Мессі завершиться й гольова аномалія зникне, а норма в 15 – 20 голів за сезон знову стане зірковим показником.

Дійсно, величне краще роздивлятися з відстані, ну, а поки – всі ми живі свідки унікального явища у футболі та навіть ширше – в спорті та культурі.

Корпорація CR7

Роналду вже давно вийшов за межі просто того, щоб бути зірковим футболістом, він – глобальне явище й, можливо, один з найвідоміших людей на планеті, й один з небагатьох, хто отримав власний пам'ятник (і не один) ще за життя.

Читайте також Золота статуя Роналду в Індії розлютила місцевих мешканців: фото скульптури

Він – найпопулярніший спортсмен у соціальних мережах. У нього в інстаграмі 398 мільйонів підписників (сукупно у всіх соцмережах – 645 мільйонів фоловерів).

Сторінка зіркового інфлюенсера в Instagram

Де-факто, цю сторінку можна вважати надвпливовим ЗМІ, за право прорекламуватися в його "інсті" компанії платять шалені гроші (у середньому – 1,6 мільйона доларів США за 1 пост) і вважають появу в "сторіз" португальця неймовірним успіхом, адже це гарантує продажі.

Розлого Роналду, Кайлі Дженнер чи Бейонсе: хто з зірок найбільше заробляє в інстаграмі

Сам гравець фактично є корпорацією (на відміну від Мессі, його можна вважати її СЕО і креативним директором), що заробляє щорічно десятки мільйонів доларів на рекламі практично всього – від шампуню до мобільних операторів.

За оцінками експертів, статки Роналду складають близько. Це менше, ніж у Майкла Джордана, але більше за ЛеБрона Джеймса та вкотре згаданого Мессі (цього неможливо уникнути, адже ми живемо в епоху грандіозного футбольного протистояння цих двох легенд).

На відміну від замкненого у собі самітника Мессі – Роналду абсолютно відкритий та завжди усміхнений (хейтери скажуть – самозакоханий).

З ним раді зустрітися та почути його цінну думку спадкоємці монархій, представники європейської та світової еліти, навіть українські губернатори вважають за щастя бути дотичними до успіхів зіркового спортсмена.

Євро-2012: син тодішнього губернатора Харківщини Микола Добкін виводить Роналду на матч проти Нідерландів / фейсбук Михайла Добкіна

У центрі уваги

Він та його велика родина – топтема світових ЗМІ, про історію кохання Кріштіану та Джорджини Родрігес Netflix зняв цілий серіал, а таблоїди заробили не один мільйон кліків на "розслідуваннях" про сексуальну орієнтацію футболіста чи про його роман з "міс Челябінськ" Іриною Шейк

Я – Джорджина: дивіться трейлер серіалу, що присвячений громадянській дружині Роналду

Кілька поколінь хлопчиків копіювали його зачіску та ігровий стиль, особливо – манеру святкування голів, безліч дівчаток були в нього закохані, а деякі – вже мають власних дітей, що також люблять зіркового португальця. Чимало чоловіків заздрили та заздрять досі, протистояння фанатів та хейтерів Роналду стали класикою інтернет-тролінгу, а його фото у знакові для кар'єри моменти – мемами.

Дивіться легендарні меми з Роналду:

Скандал на Євро-2020 з пляшками "кока-коли", які португалець демонстративно відсунув на пресконференції, спровокував паніку на фондовому ринку. Капіталізація бренду знизилася на 4 мільярди доларів (у компанії зв'язок заперечують та вказують на збіг, але забувають, що обвал почався за 30 хвилин по тому, як футболіст здійснив маніпуляцію з пляшками.

Шоу продовжується / Getty Images

Його повернення до "Манчестер Юнайтед" восени 2021 року було неймовірним. За 12 годин після уболівальники придбали реплік ігрової форми Роналду на 40 мільйонів євро, за тиждень сума сягнула 200 мільйонів. Комісія з продажів дозволила МЮ "вдібити" трансфер Роналду з "Ювентусу" (15 мільйонів євро та 6 мільйонів євро як підписний бонус) що до його дебюту на полі.

Все тільки починається

Нині Роналду – 37. Більшість спортсменів у цьому віці вже на пенсії, але тільки не він. Унікальний організм, чудова фізична форма, пожиттєва дієта та маніакальне ставлення до власного здоров'я – всі ці фактори продовжили спортивну кар'єру Роналду та подарували всім нам можливість й надалі бути свідками цього унікального феномену.

Найкращий – дивіться раритетне відео 24 каналу про Кріштіану Роналду: