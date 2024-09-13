Роналду – перша людина в історії, яка набрала 1 мільярд підписників у соцмережах

Кріштіану Роналду продовжує встановлювати рекорди не тільки на футбольному полі. Легендарний португалець перетнув позначку в один мільярд підписників у своїх соцмережах.

Нападник Аль-Насра та легендарний капітан збірної Португалії повідомив про те, що кількість підписників у його соціальних мережах перетнула позначку в один міліард. З цього приводу португалець виклав пост у Інстаграм.

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Кріштіану Роналду найпопулярніша особистість у світі

39-річний португальський форвард висловився щодо кількості своїх підписників. Кріштіану Роналду зазначив: "Ми увійшли в історію - 1 мільярд підписників! Це не просто цифра - це свідчення нашої спільної пристрасті, драйву та любові до гри й не тільки".

Легендарний футболіст підкреслив, що завжди грав для своєї сім'ї та вболівальників, починаючи з вулиць Майдери до найбільших стадіонів у світі. Португалець відзначив, що фанати підтримували його під час зльотів та падінь.

Дякую за віру в мене, за підтримку і за те, що були частиною мого життя. Найкраще ще попереду, і ми продовжимо рухатися вперед, перемагати та творити історію разом,

– написав Роналду.

Кріштіану Роналду перетнув позначку у 1 мільярд підписників / Допис з інстаграму португальця

Сумарна кількість підписників Кріштіану на 6 платформах: понад 638 мільйонів у інстаграмі, понад 170 мільйонів у фейсбуці, у твіттері – понад 113 мільйонів, у ютубі – понад 60,5 мільйонів, куйашоу та вейбо – понад 9,3 та понад 7,5 мільйони, відповідно.

Окрім цього, Кріштіану Роналду рекордсмен за кількістю фолловерів у Інстаграмі. Також неперевершений португалець у матчі Ліги націй проти Хорватії встановив рекорд, забивши 900-й гол у кар'єрі.