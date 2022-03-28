Критична дата для Росії 9 травня, – військовий експерт Ягун

Україна може отримати системи протиповітряної оборони від НАТО, однак не раніше середини квітня. Це дозволило б закрити 1 або 2 великі міста на Західній Україні. Водночас переломною датою у війні може стати 9 травня.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Віктор Ягун.

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На запитання ведучого, коли б Україна могла сподіватись на серйозні зміни на фронті, Віктор Ягун назвав дату у травні 2022 року.

Критична дата для них, але не для нас, – це 9 травня. Вони справді мусять до 9 травня показати хоч якусь перемогу,

– повідомив Віктор Ягун.

За словами військового експерта, ймовірно, може мовитись про захоплення якогось українського міста, договір тощо. "Якщо 9 травня не відбудеться парад, на якому вони продемонструють хоч якісь свої перемоги – для них це буде дуже критично", – пояснив він.

Якщо за квітень ми покажемо не гірший результат, ніж продемонстрували за попередній місяць, то Росії буде дуже важко у майбутньому просуватись хоча б до якоїсь мети, пояснив Віктор Ягун.

Він додав, що 9 травня – не обов'язково має стати датою перемоги. Однак ця дата визначить рубіж, скільки Україні залишилось ще воювати з окупантами.

Віктор Ягун про дату переломного моменту війни: дивіться відео