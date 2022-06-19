Критична ситуація на Херсонщині та обстріли Сумщини: як минула ніч у регіонах

Станом на 19 червня в Україні триває 117-та доба повномасштабної війни Росії з Україною. Низка регіонів нашої країни вночі страждали від російських обстрілів.

У більшості областей ніч минула спокійно. Однак від ворожих обстрілів страждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Миколаївщина та Херсонщина. Про це повідомили в Офісі Президента, інформує 24 канал.

Зауважте У Новомосковському районі на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом: загинув рятувальник

Як минула ніч в регіонах України

Сумщина

Російські загарбники близько 7 ранку відкрили вогонь з мінометів зі своєї території та обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Також у місті виникли пожежі. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Дніпропетровщина

Ніч в області минула з сиренами, які сповіщали про повітряну тривогу. Рятувальники всю ніч боролися з вогнем, який виник внаслідок ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі. Гасіння пожежі триває.

Унаслідок російської атаки постраждали 11 людей, 1 з постраждалих у важкому стані.

Зауважте! Близько 9 ранку під час гасіння пожежі на нафтобазі вибухнув резервуар з пальним. Через це, на жаль, загинув рятувальник. Ще двоє постраждали.

Харківщина

Близько 23:00 18 червня в індустріальному районі Харкова кілька російських снарядів влучили в інфраструктурні об'єкти. На щастя, постраждалих немає.

В Ізюмському районі окупанти ще вдень завдали ракетного удару по газопереробному підприємству, через що рятувальники тривалий час гасили пожежу, яка виникла. На щастя, через атаку ніхто не постраждав.

Загалом під час обстрілів Ізюмського району за добу поранень зазнали 4 людей. На жаль, 1 людина загинула.

Луганщина

У Сєвєродонецьку тривають бої за місто. Окупанти цілодобово проводять повітряну розвідку для корегування вогню. Загарбники потужно обстріляли райони поблизу мостів.

Крім того, окупанти двічі завдали ударів по заводу "азот", через що зазнали руйнувань прохідна та очисна споруди.

Крім того, окупанти обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Миколаївку та Білогорівку. Також російські загарбники завдали авіаударів біля Білої Гори та Мирної долини й ракетного удару в районі Верхньокам'янки.

Через російські обстріли є значні руйнування на території Попаснянської та Гірської громад. На жаль, двоє мирних мешканців загинули.

Донеччина

Обстріли в області зафіксовані вздовж всієї лінії фронту. За останню добу окупанти атакували 28 населених пунктів.

Через обстріли пошкоджені 58 об'єктів, зокрема багатоповерхівки та приватні житлові будинки, промислові об'єкти, трампарк, Авдіївський коксо-хімічний завод, 3 будинки культури, психоневрологічний інтернат, 2 школи, магазин та автомийка. Унаслідок обстрілів загинула 1 людина, ще 11 зазнали поранень.

Зараз Донеччина без газу та частково без водопостачання й електрики. Триває евакуація мирного населення.

Миколаївщина

Окупанти 18 червня двічі завдали ракетних ударів по Миколаєву. Вдень подвійний удар завдали по промисловій інфраструктурі міста. Ввечері російські загарбники випустили 5 ракет по місту. За даними оперативного командування "Південь", 1 ракету знищили наші війська, 2 влучили в промисловий об'єкт, 1 по виробничій інфраструктурі та ще 1 в житловий будинок.

За попередніми даними жертв унаслідок атак немає, а масштаби руйнувань уточнюють.

У Баштанському районі під вогнем окупантів перебуває Березнегуватська громада. Інформацію щодо постраждалих та руйнування уточнюють.

Також окупанти атакували Галицинівську громаду Миколаївського району. Через обстріл загинули 2 людей. Крім того, на територій приватного сільського підприємства виникла пожежа.

На території Первомайської громади окупанти обстріляли селище Засілля. Через це поранення зазнала одна людина.

Окрім того, росіяни атакували й село Парутине в Куцурубській громаді. На щастя, потерпілих та пошкоджень немає.

Херсонщина

По всій території області тривають бойові дії. Російські окупанти хаотично обстрілюють окуповані та звільнені території.

Крім того, з території Бериславського та Херсонського районів окупанти атакують території сусідніх областей.

Ситуація в області критична.

Важливо – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 19 червня: дивіться відео