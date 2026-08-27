Херсон може залишатися без світла та тепла: ОВА закликає жителів виїхати у безпечніші місця

Російські війська вночі 27 серпня знову завдали удару по Херсонській теплоелектроцентралі, застосувавши авіаційні бомби. Цього разу об'єкт критичної інфраструктури зазнав дуже серйозних руйнувань.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Шанько.

Про що попереджає місцева влада?

За його словами, через масштаб пошкоджень розраховувати на функціонування ТЕЦ у звичному режимі під час опалювального сезону вже не доводиться.

Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області,

– каже Шанько.

Від 1 липня російські війська скинули на Херсонщину 170 керованих авіабомб. Лише за майже два місяці їх застосували більше, ніж за все перше півріччя 2026 року.

Крім того, протягом останніх двох місяців ворог запустив по області понад 1700 ударних безпілотників. Росіяни, зокрема, почали активніше використовувати реактивні "Шахеди" та "Гербери" для атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Окремо начальник ОВА звернув увагу на застосування малих FPV-дронів. За його словами, лише за один тиждень кількість таких атак зросла до 6,5 тисячі.

Водночас Шанько заявив, що в Україні наразі немає достатньої кількості засобів, які могли б ефективно знищувати окремі нові типи безпілотників та керовані авіабомби.

Через систематичні удари по енергетичних об'єктах ситуація напередодні зими залишається вкрай складною.

Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо. Разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та Урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання,

– каже він.

Влада вже опрацьовує альтернативні варіанти забезпечення міста теплом та електроенергією. До роботи залучені міська влада, комунальні служби, енергетики та урядові структури.

Водночас жителів Херсона просять не ігнорувати небезпеку та за можливості тимчасово залишити місто. Особливо це стосується родин із дітьми та літніх людей. Якщо у мешканців є родичі чи знайомі у безпечніших регіонах, влада радить скористатися такою можливістю.

Для тих, хто вирішить евакуюватися самостійно, Херсонська ОВА обіцяє допомогу з транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Для організації виїзду можна звернутися до контакт-центру Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951. Також працює урядова гаряча лінія з питань евакуації 1548.

У Херсонській ОВА наголошують, що зараз головне завдання – максимально підготувати місто до складного опалювального сезону та водночас убезпечити цивільне населення.

Нагадаємо, у. ніч проти 27 серпня російські війська вдруге поспіль атакували Херсонську ТЕЦ. По території станції ворог завдав ударів чотирма керованими авіаційними бомбами, унаслідок чого об'єкт зазнав критичних руйнувань.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки було повністю знищено та виведено з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції. Херсонська ТЕЦ є цивільним об'єктом і забезпечує теплом значну частину житлових будинків міста.

Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко наголосив, що атака не має військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону.

За словами представників компанії, російські війська вже не вперше атакують станцію, однак цього разу наслідки удару стали особливо масштабними. Через пошкодження ТЕЦ Херсон може зіткнутися із серйозними проблемами з теплопостачанням під час майбутнього опалювального сезону.