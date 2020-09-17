Головного російського націоналіста Максима Марцинкевича знайшли мертвим у тюремній камері.

Як це часто буває, коли працюють росіяни, він був і повішений, і порізаний одночасно, а передсмертних записок дивного змісту було знайдено аж три. Своїй дівчині він просив передати книжку про комунізм, а в начальника колонії перепросив за завдані незручності.

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Без "фактично" і "юридично" казав чий Крим і Донбас

У чотиримісній камері він перебував один, хоча це нонсенс у пострадянській пенітенціарній системі. Наступної весни націоналіст мав вийти з тюрми. Примітно, що остання посадка – за екстремістські заклики: як такі була розцінена заява Марцинкевича після прем'єри фільму "Сталінград". Він дослівно там каже, що в Росії ніякої ідеології не лишилося, крім як "деды воевали".

Не менш примітно, що в ЗМІ Марцинкевич описаний як кривавий ексцентричний розбійник, але попередню ходку на зону йому організували заявою Олексія Навального – націоналіст вигукував гасла на заході, куди був запрошений організаторами.

Російські ліберали звинувачують Марцинкевича в епізодичній співпраці з режимом – мовляв, націоналістичному руху свідомо дали можливість розвинутися і тільки потім усіх пересадили. Але на відміну від російських лібералів, Максим Марцинкевич на прізвисько Тесак без еківоків засудив Путіна за Крим і Донбас. Він ніколи не говорив про "фактично" і "юридично", що ми чули від того ж Навального, чи від білоруської опозиції. Крім того, люди Тесака атакували російських націоналістів, які підтримали "ДНР-ЛНР".

Путін боїться потенційних рушіїв протестів

Марцинкевич, не володіючи в силу ультраправих поглядів політичною респектабельністю, мав мільйони фанатів. І був одним з перших, хто сформував свій рух за допомогою інтернету. Марцинкевичу однозначно було б кого повести за собою, якби режим хитнувся.

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Путін ще до Білорусі почав зачищати політичне поле від потенційних рушіїв протесту – просто особистих рейтингів вистачило хабаровському губернатору Фургалу, щоб по бєспрєдєлу сісти в тюрму. Зростання популярності у своїй країні і респектабельності на Заході вистачило Навальному, щоб бути отруєним "Новічком". Бо Кремль мотає на вус білоруський досвід: протест без організаторів та облич – це кастрований протест. Навіть якщо його підтримує 80% населення.