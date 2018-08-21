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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Криваві перестрілки на вулицях: у Ріо-де-Жайнейро армія воює з наркоторговцями

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Криваві перестрілки на вулицях
Криваві перестрілки на вулицях / Фото з відкритих джерел

У Ріо-де-Жанейро бразильська армія розпочала операцію проти наркоторговців. Вже щонайменше 12 людей вже загинули, серед них– 5 мирних жителів і один солдат.

Гангстерів ліквідують прямісінько на вулицях бразильської столиці, але ті стріляють у відповідь. Тож цивільні, аби уникнути небезпеки, намагаються не полишати домівок.

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Вони бояться потрапити під кулі, а в бразильській армії запевнили – операція триватиме, тому жертв серед наркоторговців і їхніх спільників буде ще більше.

Нагадаємо, що війну наркоторговцям президент Бразилії оголосив ще півроку тому. І дозволив армії командувати поліцейськими – це дало старт силовій операції, участь у якій взяли тисячі військових, десятки поліцейських, і навіть - бронетранспортери та літаки.

Відео коментаря поліції


 

Теги: Наркотики Бразилія
Джерело: 24 канал
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