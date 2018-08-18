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У Мексиці розкопали найбільшу в історії країни партію наркотиків: вражаючі фото

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У Мексиці розкопали найбільшу в історії країни партію наркотиків
У Мексиці розкопали найбільшу в історії країни партію наркотиків / ТСН

У Мексиці у штаті Сіналоа морська піхота виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків, які були закопані у ямах на спеціальних складах.

За повідомленням газети Excelsior, наркотики розкопали у ямах глибиною чотири метри 16 серпня, передає ТСН

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Зазначається, що на першому складі виявили більше 400 бочок і 50 мішків з наркотиком загальною вагою 40 тонн. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами вагою 3 тонни. Крім того, сім тонн препарату було вже підготовлено до продажу на спеціальному майданчику для підготовки.

Також було знайдено нарколабораторію. Як зазначає газета, виявлена партія наркотиків стала однією з найбільших в історії Мексики.


Наркотики розкопали у ямах глибиною чотири метри 16 серпня


У Мексиці виявили рекордну партію наркотиків 


Загальна вага знайдених наркотиків – 40 тонн

Теги: Мексика Наркотики
Джерело: 24 Канал
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