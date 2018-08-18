В Мексике раскопали крупнейшую в истории страны партию наркотиков: впечатляющие фото

В Мексике в штате Синалоа морская пехота выявила около 50 тонн синтетических наркотиков, которые были закопаны в ямах на специальных складах.

По сообщению газеты Excelsior, наркотики раскопали в ямах глубиной четыре метра 16 августа, передает ТСН.

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Отмечается, что на первом складе обнаружили более 400 бочек и 50 мешков с наркотиком общим весом 40 тонн. На втором складе нашли еще 100 бочек с запрещенными веществами весом 3 тонны. Кроме того, семь тонн препарата было уже подготовлено к продаже на специальной площадке для подготовки.

Также была найдена нарколаборатория. Как отмечает газета, обнаруженная партия наркотиков стала одной из крупнейших в истории Мексики.

Momento en que la Marina descubre 50 toneladas de droga crystal, en Sinaloa.



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Наркотики раскопали в ямах глубиной четыре метра 16 августа



В Мексике обнаружили рекордную партию наркотиков​

Общий вес найденных наркотиков – 40 тонн