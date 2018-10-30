Кривавий розгін Майдану та елітна нерухомість: що відомо про нового очільника Київщини

Розганяв Майдан, уникнув люстрації, крав державні гроші, а тепер очолив Київську область. Це все про Олександра Терещука, якого Петро Порошенко офіційно висвятив на управління Київщиною.

Генерал-майору Терещуку 54 роки, понад 30 з них він працював на керівних посадах у міліції. Спочатку столичній, а з 2012 року – Волинській. І в часи Революції гідності розправлявся з Євромайданом у Луцьку. І відправляв місцевий "Беркут" до Києва розстрілювати мітингувальників.

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Але це не завадило йому у липні 2014 році очолити столичне управління МВС. Аж поки він не потрапив під люстрацію як посадовець злочинної влади. Невдовзі указом президента його з-під дії закону вивели та перевели до Нацгвардії, нібито, аби направити в зону АТО.

На фронт Терещук не поїхав, а всупереч закону поновився на посаді. Його звільнив вдруге уже Арсен Аваков – за опір реформі МВС, яку проводили грузинські менеджери. Відтоді Терещук пішов у керівники області та зайняв крісло заступника голови Одеської ОДА. Хоча за люстрацією не мав би на це право продовж 10 років.

Поки був на посаді в міліції, нажив цілий автопарк дорогих авто і збудував триповерховий дім у столичному районі Жуляни. Маєток звели на землі, яку Київрада замість справжніх киян роздала підставним людям. Отримали її мати та дружина Терещука.



Олександр Терещук

Замінив на посаді очільника Київщини Олександра Горгана. Той зібрався на вибори у Верховну Раду. Він – ставленик Ярослава Москаленка, голови депутатської групи "Воля народу". А в Порошенка з ним конфлікт. Тому, аби не втратити важливий регіон, він вирішив замінити керівника напередодні виборів.

Кадрова політика Президента Порошенка досить відома. Йому потрібні лояльні люди, а ще краще – лояльні й чимось скомпрометовані для того, щоб їх легше було тримати на гачку. Генерал Терещук – дуже зручна персона для Порошенка. Повністю лояльний і вміє, що головне, працювати як з правоохоронцями, так і з бюджетниками,

– пояснив Дмитро Гнап.

Цей людський ресурс знадобиться йому на виборах в інших областях. Минулого тижня уряд підготував одразу чотири укази про звільнення голів ОДА: Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської. З початку року керівника Донецької області Павла Жебрівського забрав в аудитори НАБУ від президента. Натомість посадив Олександра Куця, який був головою СБУ в Донецькій та Луганській областях. А на Волині замість Ігоря Палиці з "Укропу" призначив ще одного генерала міліції Олександра Савченка.

І це ще не остання кадрова ротація перед виборами, вважають експерти. Займається нею президент одноосібно, уряд лише формально подає кандидатів на затвердження. Усе через зміну закону про державну службу. Торік восени зміни до нього подав голова БПП Артур Герасимов, а ухвалили їх напрочуд швидко. Відтепер конкурсний відбір проводити не обов'язково. А керівники областей і районів, всупереч Конституції, не є державними службовцями. І можуть займатися політичною діяльністю.

Президенти приходять і йдуть. Разом з ними приходить вся команда, не тільки Адміністрація Президента, а ще й голови ОДА і РДА. І в цьому є проблема, тому що, по-перше, політична упередженість у них є. А по-друге, немає сталості державної служби,

– зазначив експерт з реформи держслужби "Реанімаційного пакету реформ" Сергій Сорока.

Отже, Петро Порошенко вибудовує президентську вертикаль, якої в Україні немає за законом. Взаємодіє з очільниками областей в адміністрації глави держави Віталій Ковальчук. У серпні він ще й офіційно очолив виборчий штаб Порошенка.

До виборів лишилися лічені місяці, а гарант дедалі більше концентрує у своїх руках адміністративного ресурсу.